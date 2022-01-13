«الإمارات تبتكر» تستقبل الترشيحات لدورتها الثانية حتى 24 يناير

المصدر: دبي - البيان

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أعلن مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، عن بدء استقبال الترشيحات للدورة الثانية من جائزة «الإمارات تبتكر»، عبر الموقع الإلكتروني www.uaeinnovates.gov.ae، حتى 24 يناير الحالي، بالتزامن مع انطلاق فعاليات «الإمارات تبتكر 2022»، والتي يتم تنظيمها خلال شهر فبراير المقبل، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لحكومة دولة الإمارات، لدعم توجهات الدولة باحتضان الأفكار المبتكرة، والاحتفاء بالمبتكرين، بما يعزز مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للابتكار والمعرفة، وبيئة محفزة لتطوير وتنفيذ الأفكار والمشاريع المستقبلية.

وتهدف جائزة «الإمارات تبتكر»، التي يشرف عليها مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، إلى الاحتفاء بالأفراد والجهات والمؤسسات المبتكرة، وتحفيز أصحاب الأفكار المتميزة، وترسيخ ثقافة الابتكار في مختلف المجالات والقطاعات، وتعزيز المشاركة المجتمعية في ابتكار تجارب ومبادرات مستقبلية، وتطوير مشاريع وأفكار يتم توظيفها في تحسين حياة أفراد المجتمع، ودعم توجهات الدولة للـ 50 عاماً المقبلة.



حراك



وأكدت هدى الهاشمي مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية، أن حكومة دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تتبنى ترسيخ الابتكار في مختلف المجالات، لإحداث حراك مجتمعي شامل، يحتضن الأفكار الإبداعية والابتكارات الخلاقة، لترجمة توجهات ورؤى الدولة المستقبلية في تحسين حياة الناس.

وقالت هدى الهاشمي: إن جائزة «الإمارات تبتكر»، التي تحتفي بالابتكارات والمبتكرين، تنسجم مع توجهات القيادة في إشراك مجتمع دولة الإمارات، في تصميم وتطوير مشاريع مبتكرة، لتعزيز التفوق العلمي والتقني للدولة، كما أن النسخة الجديدة من الجائزة، تكتسب أهمية خاصة هذا العام، لتزامنها مع فعاليات «إكسبو 2020 دبي»، الذي سيحتضن العديد من فعاليات «الإمارات تبتكر 2022».

ودعت أفراد المجتمع والجهات، إلى التفاعل مع الجائزة، والمشاركة في جميع فئاتها، وتقديم ترشيحاتهم ومشاريعهم ومبادراتهم المبتكرة، من خلال الموقع الإلكتروني www.uaeinnovates.gov.ae.



6 معايير و7 فئات



وتتبنى الجائزة 6 معايير رئيسة، هي: الحداثة، والقابلية للتكرار، والأثر، والاستجابة السريعة، والاستباقية، والمرونة.

ويركز معيار الحداثة على تقييم مدى اختلاف الحل الجديد عن الحلول المتبعة حالياً، وأما معيار القابلية للتكرار، فيقيم مدى قابلية تكرار الحل المبتكر للانتشار عالمياً، وسهولة اعتماده في جهات أخرى، فيما يركز معيار الأثر على مدى مساهمة الحل في تحسين جودة الحياة.

ويقيس معيار الاستجابة السريعة، مستوى استجابة الحل للمتغيرات المتسارعة، أما معيار المرونة، فيقيس مستوى تحسن عمل الجهة وتطوره، بما يواكب الاتجاهات الحكومية والعالمية، فيما يركز معيار الاستباقية، على قدرة المؤسسة على استباق الأحداث، واستشراف سيناريوهات مستقبلية، وابتكار طرق عمل جديدة.

وتتضمن فئات الجائزة: أفضل ابتكار لأتمتة الإجراءات الحكومية، وأفضل ابتكار لتحقيق الريادة الرقمية، وأفضل ابتكار في استخدام الموارد، وأفضل ابتكار في تسهيل الإجراءات، وأفضل ابتكار في الخدمات الاجتماعية، وأفضل ابتكار جذري أحدث تغييرات كبيرة في طبيعة العمل الحكومي.



تكريم



وسيتم تكريم الفائزين في حفل ختامي لفعاليات «الإمارات تبتكر 2022»، في إكسبو 2020 دبي، الذي سيتم تنظيمه خلال شهر فبراير المقبل، بمشاركة مختلف الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية، في حدث وطني هادف لترسيخ ثقافة الابتكار الحكومي، وتعزيز المشاركة المجتمعية في ابتكار تجارب ومبادرات مستقبلية، يتم توظيفها في دعم توجهات دولة الإمارات في الخمسين عاماً المقبلة.

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