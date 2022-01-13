"لنجعل شتاءهم أدفأ" تجذب تفاعلاً واسعاً من المشاهير ومؤثري وسائل التواصل

المصدر: وام

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جذبت حملة "لنجعل شتاءهم أدفأ "تفاعلا واسعا وسط المشاهير والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي، الذين بادروا إلى التفاعل معها من مختلف أنحاء العالم عبر نشر مواد داعمة وتقديم التبرعات وحض متابعيهم على التبرع كذلك ،في حين تحول محيط الغرفة الزجاجية وسط دبي التي اتخذها اليوتيوير حسن سليمان "أبوفلة "منطلقا لبثه المباشر المستمر على موقع يوتيوب منذ 7 يناير، إلى مقصد للكثير من الشخصيات المعروفة في عالم منصات التواصل، والذين أكدوا دعمهم تحقيق أهداف المبادرة التي أطلقتها حملة "أجمل شتاء في العالم" بهدف حشد الدعم للاجئين والنازحين والفئات الأقل حظاً في المنطقة العربية وأفريقيا بمواجهة برد الشتاء.

ونشر العديد من المؤثرين أخبار المبادرة عبر تحديثات دورية على حساباتهم في وسائل التواصل، مع رسائل لتحفيز متابعيهم على التفاعل معها، كما وتوافد العديد من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي إلى محيط غرفة اليوتيوير حسن سليمان "أبوفلة" الزجاجية في منطقة "برج بلازا" في محيط برج خليفة، الأطول في العالم، لإظهار الدعم لأبوفلة ، ودعوة متابعيهم إلى التبرع لصالح المبادرة التي انطلقت بالشراكة بين مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والشبكة الإقليمية لبنوك الطعام بهدف جمع 10 ملايين دولار ستُخصص لدعم أكثر من 100,000 أسرة وتوفير المستلزمات الأساسية التي تحتاجها لتخطي الشتاء القارس.

ومن بين زائري محيط غرفة أبوفلة، المؤثرون عمر فاروق وجو حطاب ونائل أبوالتين وعمر مسكون ومنذر المزكي، كما تفاعل معه بالإشادة أو الدعم أو التبرع المباشر عدد كبير من المشاهير، مثل نور ستارز وإبراهيم المريسي وعبدالعزيز azlife وبدر الشمري وناصرتون ودبي هاكس.

كذلك حفلت منصات التواصل برسائل الدعم من قبل المؤثرين، الذين حرصوا على دعوة متابعيهم للمشاركة بفعالية في عملية التبرع، وفي هذا الإطار قالت الفاشينيستا الكويتية الدكتورة خلود، في فيديو خصصته لدعم المبادرة: "أحسنت أبو فلة، جزاك الله خيرا. لقد أقسم أبوفلة ألا يخرج من الغرفة حتى يجمع كل المبلغ المطلوب لإنقاذ الأسر المحتاجة في هذا الوقت، وسط البرد والثلوج والأمطار. والله لم يقصّر أبوفلة، وأعطى من نفسه وطاقته، وما يفعله فخر لنا جميعا. كلنا ندعمك ومعاً علينا بذل كل ما يمكننا لإنقاذ هذه الأسر."

من جانبه، قال faze apex في فيديو له لمواكبة المبادرة: "صديقي أبوفلة، أحد نجوم يوتيوب الأكثر شعبية في العالم وعلى مستوى الشرق الأوسط، يقوم بحملة كبيرة لجمع المال لإنقاذ 100 ألف عائلة، قدموا له الدعم."

أما المؤثرة الكويتية الشهيرة، فوز الفهد، والتي تبرعت بمبلغ تجاوز 60 ألف درهم، فقالت في فيديو لها: "فرحت كثيرا بمن تبرعوا بالأمس عند أبوفلة، الكثيرون يتبرعون من الكويت، وكل هذا بإذن الله في ميزان حسناتهم. أنا تبرعت وأتمنى من كل زملائي، وكذلك من كل شخص قادر، أن يبادر للتبرع." كما تفاعل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مع التبرعات المقدمة من عدد كبير من المؤثرين، بينهم الإعلامية ومدونة الموضة الشهيرة نهى نبيل، وسيدة الأعمال والمؤثرة المعروفة، خلود المالح، وقد تبرعت كل منهما بمبلغ 60 ألف درهم.

وتداول متابعو وسائل التواصل على نطاق واسع خلال الأيام الماضية فيديوهات لنجوم ومشاهير وهم يزورون محيط غرفة" أبوفلة" لتوجيه التحية أو تبادل المزاح معه من الشباك الذي خصصه للتواصل مع جمهوره ومتابعه.

وسجلت الحملة التي تستقبل مساهمات الأفراد والمؤسسات على مدار الساعة من كافة أنحاء العالم لدعم اللاجئين والنازحين في المنطقة في فصل الشتاء عبر الموقع الإلكتروني mbrgi.ae/WarmWinter إقبالا كبيرا من المتبرعين والمساهمين من كافة أنحاء العالم، ويواصل أبوفلة البث المباشر حتى جمع كامل المبلغ.

وتسعى مبادرة "لنجعل شتاءهم أدفأ" التي أطلقتها حملة "أجمل شتاء في العالم" الهادفة للتعريف بأجمل معالم الإمارات في شتائها المعتدل، إلى توفير الدفء للاجئين والنازحين والفئات الأقل حظاً في المنطقة العربية وأفريقيا، تأكيداً على قيم التضامن الإنساني مع المحتاجين في أوقات الأزمات، وذلك من خلال رفع الوعي بهذه القضية وجمع التبرعات عبر البث المباشرة الذي يقدمه اليوتيوير حسن سليمان "أبوفلة." وتعمل "المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين" و"الشبكة الإقليمية لبنوك الطعام" على تحقيق الوصول المباشر إلى أكثر من 100 ألف أسرة ضمن مبادرة "لنجعل شتاءهم أدفأ" في مخيمات اللاجئين والنازحين والفئات الأقل في الوطن العربية وافريقيا، بهدف تقديم المساعدات الازمة لتوفير المستلزمات الأساسية في فصل الشتاء مثل البطانيات والأغطية والملابس الشتوية وأجهزة التدفئة، لمساعدتهم على مواجهة قسوة الأحوال الجوية في فصل الشتاء.

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