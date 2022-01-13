خدمات كوفيد من المركبة تعمل على مدار الساعة في أبوظبي والعين

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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أعلنت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» أن مراكز صحة لخدمات كوفيد-19 من المركبة في مدينتي أبوظبي والعين ستعمل كافة أيام الأسبوع، من الساعة الثامنة صباحاً وحتى العاشرة مساءً وذلك حرصاً من «صحة» على توفير أفضل الخدمات للمتعاملين مع منشآتها، وتيسير الأمور عليهم، وإتاحة مزيد من الوقت لهم ليتمكنوا من اجراء فحص PCR.

وتوفر الشركة عدداً من مراكز خدمات كوفيد-19 من المركبة في أبوظبي في كل من الوثبة، الباهية، المنهل، الشامخة، المدينة، ربدان، وفي العين في كل من عشارج، الهيلي، الصاروج، العامرة.

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