المصدر: البيان

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دعت شرطة ابوظبي السائقين الى أهمية استعمال إشارة تغيير الاتجاه عند قيادة المركبة في الوقت المناسب وكذلك اطفائها في الوقت المناسب تجنباً لوقوع الحوادث المرورية الناتجة عن الانحراف عن الطريق دون تنبيه المركبات الأخرى وأوضحت أنه تم تحرير 16378 مخالفة لعدم استعمال الاشارات عند تغيير اتجاه المركبة أو الدوران خلال عام 2021م.

وذكرت أن تغيير اتجاه المركبة بدون استعمال السائق للإشارات سواء من اليمين إلى اليسار وبالعكس أو عند الدوران يشتت انتباه السائق الذي خلفه أو الذي يقود مركبته في مسار مواز له المسار الاخر مايؤدي الى الاصطدام وبخاصة في حالة السير بسرعة وعدم قدرة السائق على تفادي المركبة التي تسير امامه.

وشددت على ضرورة إستخدام الإشارات قبل وقت كافي من تغيير المسار وعدم تغييره بشكل مفاجئ للسائقين الآخرين ووضعهم أمام الأمر الواقع واستخدم إشارات المركبة في حالة تخفيف السرعه أو تغيير اتجاه مسار المركبة أو تنبيه السائقين الآخرين الى وجود شيء طارئ على الطريق باستخدام الإشارات التحذيرية الأربع، لأهميتها في الوقاية من الحوادث المرورية باعتبارها لغة الطريق بين السائقين.

وأكدت استمرار الجهود الميدانية المكثفة لتكريس الالتزام باستخدام الإشارات لأنها من اجراءات السلامة المرورية المهمة على الطريق وتطبيق المادة رقم "83" وهي "عدم استعمال الاشارات عند تغيير اتجاه المركبة أو الدوران" تصل غرامتها المالية إلى 400 درهم.

#شرطة_أبوظبي تحرر 16378 مخالفة عدم استعمال الإشارة عند تغيير الاتجاه خلال العام الماضيhttps://t.co/YO51Edqu1i#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/4JUVtpYlae — صحيفة البيان (@AlBayanNews) January 13, 2022

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