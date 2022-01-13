"كهرباء ومياه دبي" تدعو الجمهور لمتابعة البث المباشر لإطلاق قمرها الاصطناعي "ديوا–سات 1"

المصدر: البيان

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دعت هيئة كهرباء ومياه دبي الجمهور لمتابعة البث المباشر لإطلاق القمر الاصطناعي النانوي "ديوا – سات 1" مساء الخميس 13 يناير الجاري الساعة 7:25 مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة. وسيتم إطلاق القمر الاصطناعي على متن صاروخ "فالكون 9" التابع لشركة "سبيس إكس" من مجمع كيب كانافيرال للإطلاق الفضائي (SLC-40) في ولاية فلوريدا الأمريكية، وذلك بحضور معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وعدد من مسؤولي الهيئة وشركتي "سبيس إكس" و"نانو أفيونيكس".

ويمكن متابعة البث المباشر عبر الموقع التالي https://www.youtube.com/watch?v=amH5JY1k69o

وقد تم تصميم وتطوير القمر الاصطناعي النانوي من نوع (3U) في مركز البحوث والتطوير التابع للهيئة في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، بهدف تحسين عمليات وصيانة وتخطيط شبكات الهيئة بالاعتماد على الأقمار الاصطناعية النانوية وتقنيات إنترنت الأشياء والاستشعار من بعد.

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