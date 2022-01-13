تحت رعاية محمد بن زايد.. مسابقات مهرجان الظفرة تنطلق في مدينة زايد

المصدر: الظفرة - وام

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تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، انطلقت أمس مسابقات مهرجان الظفرة في دورتها الخامسة عشرة، بتنظيم لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، وتستمر لغاية 22 يناير 2022 في مدينة زايد بمنطقة الظفرة.



ويفتح سوق الظفرة التراثي في المهرجان أبوابه أمام الزوار يومياً من الساعة الرابعة مساءً ولغاية العاشرة مساءً، مقدماً العديد من الفعاليات الجاذبة لمختلف الفئات العمرية، بالإضافة إلى محاله المتنوعة التي تجمع التراث الإماراتي الخليجي وتراث عدد من الدول العربية والأجنبية.



ويضم سوق الظفرة التراثي نحو 200 محل متنوع، تعرض العديد من المنتجات التراثية المحلية والخليجية، وتلبي كافة احتياجات الزوار، إلى جانب المطاعم الشعبية ومطاعم المأكولات السريعة والساحات والمجالس الشعبية التراثية، وكذلك ركن السيارات الكلاسيكية، والمطاعم المتنقلة ومسرح السوق الرئيسي، وركن ومسرح الجاليات العربية والأجنبية، وغيرها من الفعاليات الشيقة.



مهجنات



وبدأ اليوم ملاك الإبل من الإمارات ودول الخليج بالتوافد إلى موقع المهرجان لإدخال المطايا المشاركة في أشواط المفاريد المحليات والمهجنات الأصايل بمزاينة الإبل إلى شبوك المبيت، وذلك استعداداً للإعلان عن نتائج الأشواط التي خصص لها 75 جائزة، وذلك بعد عرضها على لجان الفرز والتحكيم، ضمن 8 أشواط للشرايا والتلاد لأصحاب السمو الشيوخ وأبناء القبائل، وسط التزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها في موقع المهرجان، والتي وضعتها اللجنة المنظمة بالتنسيق مع الجهات المعنية من أجل سلامة المشاركين والعاملين.



فيما يبدأ صباح غدٍ دخول الإبل المشاركة في أشواط المفاريد المجاهيم ضمن خمسة أشواط للشرايا والتلاد لأبناء القبائل، إذ سيتم تحكيمها وإعلان نتائجها بعد غد.



ويتميز مهرجان الظفرة في هذه الدورة بقالبه التراثي والتشويقي والترفيهي، حيث ينظم المهرجان مزاينة الإبل، التي خصص لها 82 شوطاً للمحليات والمجاهيم والمهجنات الأصايل والوضح، ضمن 6 فئات عمرية (المفاريد، الحقايق، اللقايا، الإيذاع، الثنايا، الحول)، ومسابقة المحالب (6 أشواط) للمحليات والمجاهيم، و9 مسابقات تعكس الموروث الثقافي الإماراتي والخليجي تشمل (سباق الخيول العربية الأصيلة، وسباق السلوقي العربي التراثي، ومسابقة مزاينة الصقور، ومسابقة مزاينة السلوقي العربي، ومسابقة الرماية، ومسابقة مزاينة غنم النعيم، ومزاينة التمور وتغليفها، ومسابقة اللبن الحامض، ومسابقة اطرح القعود)، إلى جانب مكشات الظفرة، ومسابقات الحرف اليدوية والطبخ الشعبي والأزياء والسيارات الكلاسيكية والمطاعم المتنقلة والعديد من المسابقات اليومية والجوائز القيمة لجمهور المهرجان في سوق الظفرة التراثي.



أشواط



انطلقت مسابقة المحالب التي تقام في شارع المليون ضمن مهرجان الظفرة، حيث بدأت المسابقة بأربعة أشواط للمحليات (العرابي والخواوير) شرايا وتلاد، خصص لها 40 جائزة قيمة، إذ يحصل الفائز بالمركز الأول في كل شوط على مبلغ 90 ألف درهم، والمركز الثاني 40 ألف درهم، والثالث 30 ألف درهم، فيما يحصل بقية الفائزين على جوائز قيمة حتى المركز العاشر.

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