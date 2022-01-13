47 % زيادة في عدد مكالمات «محاكم دبي» 2021

المصدر: دبي - البيان

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استقبل مركز الاتصال في محاكم دبي قرابة 103 آلاف مكالمة خلال عام 2021، وذلك للرد على استفسارات المتعاملين، وتقديم الخدمات لهم وفق أعلى المعايير المعتمدة، وتولي محاكم دبي إسعاد المتعاملين أهمية بالغة،وتهدف بذلك إلى تحقيق السعادة للجميع خاصة أطراف النزاعات القضائية، وذلك سعياً لتحقيق عدالة نافذة تتسم بالدقة والسرعة، وتقديم خدمات قضائية ميسرة للوصول إلى رؤيتها «محاكم رائدة متميزة عالمياً»

تقنيات

وأشار شمس الدين البدوي رئيس قسم توجيه المتقاضين في محاكم دبي، إلى أن نسبة الزيادة في عدد المكالمات في عام 2021 مقارنة بالعام الماضي 47%، فقد بلغت عدد المكالمات في عام 2021 قرابة (103) آلاف مكالمة، مقارنة بعام 2022 الذي بلغت عدد المكالمات فيها قرابة 66 ألف مكالمة، وبلغ متوسط معدل سرعة الرد على المكالمات في عام 2021 (7) ثوانٍ لإسعاد أفراد المجتمع،وتطبيق التقنيات الحديثة في الإجابة عن الاستفسارات .

وأضاف البدوي إلى أن قسم توجيه المتقاضين في إدارة إسعاد المتعاملين يسعى دائماً إلى الارتقاء بالخدمات من خلال فتح مزيد من قنوات التواصل مع المتقاضين.

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