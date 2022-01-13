برامج تأهيلية بمعايير عالمية لنزلاء المؤسسات العقابية بدبي

المصدر: دبي - البيان

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كثيرة هي الأفكار التي تتبادر إلى العقل عند ذكر السجن أو المؤسسات العقابية، ولكن يبدو أن الأمر مختلف في المؤسسات العقابية والإصلاحية في دبي، والتي استطاعت أن تؤثر كثيراً في نزلائها، وأن تخرجهم إلى المجتمع أكثر صلاحاً عبر العديد من البرامج التأهيلية والإصلاحية ذات المعايير العالمية التي تقدمها لهم.

حزمة برامج

وقال اللواء علي الشمالي، مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية الإصلاحية في شرطة دبي، إن الإدارة العامة استمدت خطتها من شعار «الإنسان قبل المكان» فقامت بتنفيذ حزمة من البرامج التأهيلية بهدف تنمية وتأهيل قدرات النزلاء العلمية والمهنية وتقوية وازعهم الديني، بما يعزز ثقتهم بأنفسهم.

4 أقسام

وأوضح اللواء الشمالي أن إدارة تعليم وتدريب النزلاء تتكون من أربعة أقسام، وهي قسم البرامج التعليمية، وقسم البرامج الدينية، وقسم البرامج الرياضية وقسم التدريب المهني، ويقوم قسم البرامج التعليمية بالإشراف على متابعة ومساعدة النزلاء الراغبين في استكمال تعليمهم ،.وقال اللواء الشمالي، إن عدد المستفيدين من الدورات العلمية بلغ 170 مستفيداً في العام الماضي، في حين بلغ عدد النزلاء المستفيدين من الدورات التعليمية 191 مستفيداً في العام 2020.

أما قسم البرامج الدينية فتنصب مهامه على نشر الوعي الديني، عبر المحاضرات والندوات والدورات وحلقات حفظ القرآن الكريم. فيما يهتم قسم البرامج الرياضية بجميع الأنشطة والمسابقات الترفيهية ، في حين يقوم قسم التدريب المهني بتنظيم الدورات المهنية والحرفية المختلفة.

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