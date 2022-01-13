العور يبحث مع سفير نيبال التعاون في القوى العاملة

المصدر: أبوظبي - البيان

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استقبل معالي الدكتور عبد الرحمن العور وزير الموارد البشرية والتوطين، في ديوان الوزارة بأبوظبي، كريشنا براساد سفير جمهورية نيبال الديمقراطية الاتحادية لدى دولة الإمارات، حيث تناول الجانبان التعاون في مجال القوى العاملة.

وأكد العور أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية نيبال في المجالات ذات الاهتمام المشترك، خصوصاً المتعلقة باستقدام العمالة النيبالية.

إشادة

من جانبه، أشاد السفير النيبالي بالإجراءات والمبادرات التي طبقتها الحكومة الإماراتية لمواجهة الآثار السلبية الناجمة عن أزمة كورونا (كوفيد19)، مثمناً المساعدات التي قدمتها دولة الإمارات إلى جمهورية نيبال وكذلك الجهود التي تبذلها وزارة الموارد البشرية والتوطين في حفظ حقوق العمالة النيبالية.

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