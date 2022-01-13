انعقاد الاجتماع التشاوري الـ8 للوزراء العرب المعنيين بالثروة المعدنية بالرياض

المصدر: دبي - البيان

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شارك المهندس شريف العلماء وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، عبر تقنية الاتصال المرئي، نيابة عن معالي الوزير سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي في الاجتماع التشاوري الثامن للوزراء العرب المعنيين بشؤون الثروة المعدنية، والذي عقد بالرياض في المملكة العربية السعودية أول من أمس، بحضور الوزراء المعنيين بالثروة المعدنية، وحضر الاجتماع أحمد محمد الكعبي، الوكيل المساعد لقطاع البترول والغاز والثروة المعدنية بوزارة الطاقة والبنية التحتية.

وقال شريف العلماء الذي ألقى كلمة في افتتاح أعمال الاجتماع نيابة عن معالي سهيل المزروعي: «تحظى الثروات المعدنية، ومنذ القدم، بدور بارز في تاريخ الإنسانية وحركتها الحياتية والمعيشية، وتشكل إحدى لبنات البناء الحضاري، كما ولا تزال تمثل أهم الركائز الأساسية الداعمة لاقتصادات الدول العربية».

ودعا الوزراء العرب للحضور والمشاركة في المؤتمر العربي الدولي السادس عشر للثروة المعدنية، الذي سيعقد برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في إمارة الفجيرة في الفترة ما بين 22 - 24 فبراير 2022.

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