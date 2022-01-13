تطبيق «فحص الأمراض الوراثية لحديثي الولادة» في المستشفيات الخاصة

المصدر: دبي - عماد عبد الحميد

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كشف الدكتور حسين الرند وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع المساعد للصحة العامة، عن خطة لتطبيق نظام الفحص الطبي لحديثي الولادة في المستشفيات الخاصة، خلال النصف الثاني من العام الحالي، وذلك بهدف الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية والخلقية أسوة بالنظام المطبق حالياً في المستشفيات الحكومية.

وأكد، على هامش مؤتمر الرابطة العربية لأمراض الأنف والأذن والحنجرة، أنه سيتم استيفاء تكلفة الفحص ضمن التكلفة الإجمالية للولادة، وسيتم أخذ عينة من دم الطفل، للقيام بالاختبارات الكيميائية الحيوية اللازمة بشأنها لدى المختبرات المرجعية لفحص حديثي الولادة.

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