دبي تستضيف مؤتمراً عالمياً للأنف والحنجرة 2023

المصدر: دبي - عماد عبد الحميد

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أعلن الدكتور حسين عبد الرحمن الرند، وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع المساعد للصحة العامة، رئيس شعبة الإمارات للأنف والأذن والحنجرة، استضافة دبي للمؤتمر العالمي للأنف والأذن والحنجرة، العام المقبل 2023، بعد أن كان مقرراً في كندا، وذلك نظراً لتعافي الدولة من جائحة كورونا وثقة العالم بالإمارات، وهو ما يعد إنجازاً جديداً يضاف لسجل الدولة الحافل بالإنجازات. جاء ذلك لدى افتتاحه أمس المؤتمر الـ 11 للرابطة العربية لأمراض الأنف والأذن والحنجرة والسمعيات واضطرابات التواصل، ومؤتمر الإمارات الـ 12 للأنف والأذن والحنجرة والسمعيات واضطرابات البلع والتواصل، بحضور عوض صغير الكتبي مدير عام هيئة الصحة دبي، والدكتور يوسف محمد السركال مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، والدكتور أمين الأميري وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص، والبروفيسور بيرناد فريز رئيس الجمعية العالمية للأنف والأذن والحنجرة والرأس والعنق، والدكتور ميلان بروفانت سكرتير عام للجمعية العالمية للأنف والأذن والحنجرة والرأس والعنق، ورؤساء الجمعيات الخليجية والعربية وأكثر من 2000 طبيب من مختلف دول العالم.

وأكد الرند أن الحضور المتميز يؤكد على مدى أهمية هذا المؤتمر، والذي نأمل أن يحقق أهدافه المرجوة من خلال الأوراق العلمية التي ستقدم خلال الجلسات، وكذلك ورش العمل التي سبقت المؤتمر.

وبيّن أن المؤتمر سيناقش على مدى 3 أيام موضوعات مختلفة تغطي جميع الأمراض المتصلة بالأنف والأذن والحنجرة وجميع ما يتعلق بهذا المجال، سواء أكان طبياً أم تجميلاً، بما في ذلك أحدث ما توصل إليه العلم في هذا المجال، وكذلك سيناقش المؤتمر استخدام المناظير في العمليات الجراحية للأنف والجيوب الأنفية، وكذلك جراحات قاع الجمجمة من خلال الأنف باستخدام الملاح الجراحي، وكذلك اضطرابات التخاطب وصعوبة البلع، وستخصص إحدى جلسات المؤتمر لمناقشة الطرق الحديثة في عمليات الأنف من الناحية التجميلية والوظيفية.

وقال الدكتور حسين الرند: إن المؤتمر يعرض أحدث ما توصل إليه العلم في مجال السمعيات، حيث يتم لأول مرة عرض سماعة صغيرة ودقيقة جداً في التقاط الصوت مبرمجة إلكترونياً ولا ترى بالعين المجردة، إضافة إلى أحدث ما تم التوصل إليه في أجهزة الملاحة الجراحية والمنظار الخاصة في علاج الجيوب الأنفية.

تكريم

تم على هامش الحدث تكريم 25 شخصاً من أصحاب البحوث من جيل الشباب حديثي التخرج على أبحاثهم التي قام المؤتمر بدعمها.

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