بحث التعاون بين الإمارات وكوريا الجنوبية في الصناعات العسكرية

المصدر: أبوظبي- وام

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استقبل اللواء الركن الدكتور مبارك سعيد غافان الجابري الوكيل المساعد للإسناد والصناعات الدفاعية في وزارة الدفاع، في مكتبه، أمس، إل سونغ نائب وزير إدارة برنامج استحواذ الدفاع في جمهورية كوريا الجنوبية، والوفد المرافق له.



وتم خلال اللقاء، الذي حضره عدد من كبار الضباط، استعراض أوجه التعاون المشترك، والسبل الكفيلة بتطويرها، إضافة إلى بحث آفاق التعاون في مجال الصناعات العسكرية.



وعبّر الجانبان خلال اللقاء، عن التزامهما باستكشاف فرص التعاون الجديدة المتاحة في قطاع الدفاع بين البلدين، من أجل تبادل الخبرات، والتعرف إلى أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة في مجال الصناعات الدفاعية.

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