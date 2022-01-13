في وثيقة سرية بريطانية تعود إلى عام 1981
مارجريت تاتشر تبدي إعجابها بجهود محمد بن راشد في تطوير مطار دبي
كشفت وثيقة بريطانية سرية عن إعجاب رئيسة الوزراء البريطانية مارغريت تاتشر بمطار دبي الدولي، خلال زيارتها لدولة الإمارات العربية المتحدة، عام 1981، حيث أثنت المرأة الحديدية في الوثيقة على جهود الشاب الثلاثيني الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الذي كان يشرف على المطار آنذاك.
وأظهرت الوثيقة انبهار تاتشر بالتنظيم والتطور الذي رأته في مطار دبي، مبدية استياءها من عجز الحكومة البريطانية وإدارة مطار هيثرو عن إيجاد الحلول لمشكلاته المتراكمة، داعية وزارة النقل في بلدها إلى البدء فوراً في وضع خطة لتحسين مطار هيثرو.
وورد في الوثيقة المؤرخة بتاريخ 27 أبريل 1981، تعليق لتاتشر قالت فيه: "إن المطار هو الذي يعطي الانطباع الأول للزائرين عن سمعة البلد الذي يزورونه، ومطار هيثرو سيئ للغاية، ويجب علينا أن نتعلم من مطار دبي"..
وثيقة سرية بريطانية قديمة: #مارجريت_تاتشر تبدي إعجابها بجهود #محمد_بن_راشد في تطوير مطار دبي خلال زيارتها إلى #الإمارات عام 1981.#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/71KhJ7K1lv— صحيفة البيان (@AlBayanNews) January 12, 2022