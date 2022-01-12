محمد بن زايد يعزي هاتفياً الرئيس الإسرائيلي بوفاة والدته

المصدر: وام

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أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم اتصالاً هاتفياً بفخامة يتسحاق هرتسوغ رئيس دولة إسرائيل قدم خلاله تعازيه بوفاة والدته، معربا عن خالص تعازيه ومواساته لعائلته والشعب الإسرائيلي .

من جانبه أعرب الرئيس يتسحاق هرتسوغ عن شكره وتقديره على ما أبداه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان من مشاعر إنسانية صادقة ..

متمنياً لسموه دوام الصحة والسلامة ولدولة الإمارات وشعبها مزيداً من الرقي والازدهار.

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