سفير الإمارات ووزيرة خارجية السلفادور يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية

المصدر: سان سلفادور - وام

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بحث أحمد حاتم المنهالي سفير الدولة لدى الولايات المتحدة المكسيكية سفير غير مقيم لدى جمهورية السلفادور، وأليخاندرا هيل تينوكو وزيرة العلاقات الخارجية في السلفادور، سبل تعزيز العلاقات بين البلدين، وعدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتطرّق الاجتماع إلى القضايا المدرجة في الأجندة الثنائية على ضوء مشاركتها المقررة في أعمال الجمعية العامة الـ 12 للوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»، والزيارة المقررة لنجيب بوكيلي، رئيس السلفادور، للمشاركة في فعاليات اليوم الوطني لبلاده في إطار إكسبو 2020 دبي.

وأكد المنهالي حرص القيادة الرشيدة على مد جسور التعاون مع دول العالم، وترسيخ مكانة الدولة عالمياً عبر نشر رسالتها الإنسانية السامية وترسيخ موقعها عاصمةً عالميةً للتسامح والتعايش والأخوة الإنسانية، وأبرز محورية بناء الشراكات وتعزيز التعاون إقليمياً ودولياً في السياسة الخارجية للدولة.

من جانبها، أعربت هيل تينوكو عن تفاؤلها بأنّ زيارتها وزيارة الرئيس بوكيلي ستحملان فرصاً وآفاقاً لتعزيز أواصر التعاون والصداقة بين دولة الإمارات وجمهورية السلفادور.

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