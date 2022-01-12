وكالة أنباء الإمارات تبحث تعزيز التعاون مع مجموعة الصين للإعلام

المصدر: دبي - وام

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بحثت وكالة أنباء الإمارات «وام» سبل تعزيز التعاون الإعلامي المشترك مع المكتب الإقليمي لمجموعة الصين للإعلام في الشرق الأوسط «CMG».

جاء ذلك خلال استقبال محمد جلال الريسي مدير عام وكالة أنباء الإمارات «وام» تشانغ لي المديرة التنفيذية للمكتب الإقليمي لمجموعة الصين للإعلام في الشرق الأوسط.

وتم خلال اللقاء، الذي عقد في مكتب وكالة أنباء الإمارات في دبي، بحث مشاركة وسائل الإعلام الصينية في الكونغرس العالمي للإعلام الذي تستضيفه أبوظبي خلال الفترة من 15 إلى 17 نوفمبر 2022، وأهمية وجود الإعلام الصيني في هذا الحدث العالمي البارز والأول من نوعه في المنطقة.

واستعرض محمد جلال الريسي وتشانغ لي الفرص المتاحة لتطوير أطر التعاون المشترك بين الجانبين، وذلك انطلاقاً من العلاقات الاستراتيجية الراسخة التي تربط بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية وقيادتي البلدين الصديقين.

ورحب بزيارة تشانغ لي المديرة التنفيذية للمكتب الإقليمي لمجموعة الصين للإعلام، مؤكداً حرص وكالة أنباء الإمارات «وام» على ترسيخ نموذج متميز للتعاون والشراكة مع وسائل الإعلام الصينية، بما يسهم في إثراء منظومة العمل الإعلامي في كلا البلدين.

وأعرب عن تطلعه لمشاركة وسائل الإعلام بجمهورية الصين الشعبية الصديقة في الكونغرس العالمي للإعلام الذي تستضيف أبوظبي دورته الأولى نوفمبر المقبل، والذي يوفر منصة مهمة لبناء الشراكات وتعزيز علاقات التعاون الإعلامي بين البلدين على مختلف الأصعدة.

وأكد محمد جلال الريسي أن «CMG» كيان عالمي بارز، وتضم تحت مظلتها العديد من وسائل الإعلام الصينية، وتحرص وكالة أنباء الإمارات على التنمية والتطور والتعاون المشترك مع «CMG» على صعيد التعاون الإعلامي والتبادل الإخباري، مشيداً بالدور الذي تقوم به مجموعة الصين للإعلام في تسليط الضوء على إكسبو 2020 دبي للمشاهدين داخل وخارج الصين.

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