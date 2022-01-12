دبي الرقمية: قانون ذوي الإعاقة يعزز استفادة أصحاب الهمم من التطبيقات الذكية

المصدر: دبي - نورا الأمير

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قال حمد عبيد المنصوري، مدير عام هيئة دبي الرقمية، إن قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في دبي الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأصدر آليته التنفيذية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، يعكس الوجه الحضاري لدبي، وحرصها على تأمين الحياة الكريمة والسعيدة لأبنائها كافة التزاماً بالمبدأ الإنساني الذي رفعته الأمم المتحدة شعاراً للتنمية المستدامة «لن نترك أحداً خلف الركب».

واعتبر القانون بآلياته التنفيذية شاملاً كل أوجه الحياة، بما في ذلك الحياة الرقمية، حيث تقوم دبي الرقمية بمهمة تمكين المجتمع والجهات الحكومية والخاصة عبر تطبيق مبادئ إمكانية وصول أصحاب الهمم إلى المواقع الإلكترونية والتطبيقات الذكية كي يستفيدوا من الخدمات والحلول الرقمية التي تجعل حياتهم أكثر سهولة، وتلبي متطلباتهم في العصر الرقمي.

وأكد أنهم في دبي الرقمية يستلهمون رؤية القيادة الرشيدة بأن غاية التحول الرقمي هي الإنسان الذي يشكل محور التنمية وهدفها. ولأن أصحاب الهمم يمثلون فئة فاعلة في المجتمع، فقد كان تقرير إمكانية وصول أصحاب الهمم للقنوات والخدمات الرقمية الذي أصدرته الهيئة في 2021 شاملاً لكل المعايير والمواصفات التي تجعل الحلول الرقمية في متناول أيدي تلك الفئة من المجتمع، ونحن ماضون في تطوير تلك المعايير استناداً إلى أفضل التجارب العالمية والاحتياجات المحلية، لتبقى دبي رائدة في تطبيق مبادئ التنمية المستدامة على مستوى العالم.

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