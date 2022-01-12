شرطة أبوظبي تطلع على أحدث تقنيات السلامة المرورية في واشنطن

المصدر: أبوظبي - البيان

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اطلع وفد من شرطة أبوظبي على أحدث التقنيات والدراسات والبحوث الحديثة والمستقبلية لتعزيز السلامة المرورية في مجال النقل والسلامة المرورية في المعرض المصاحب لمؤتمر أبحاث النقل في الفترة من 9 إلى 13 يناير الجاري بولاية واشنطن الأمريكية.

ترأس الوفد العميد سالم عبدالله بن براك الظاهري نائب مدير مديرية المرور والدوريات، وضم في عضويته كلاً من العقيد دكتور مهندس مسلم الجنيبي نائب مدير إدارة هندسة المرور وسلامة الطرق، والمقدم عبدالله ناصر المزروعي رئيس قسم الاستراتيجية والتطوير المؤسسي، والرائد مهندس عبدالله حمد الغفلي رئيس قسم الإحصاء والدراسات.

أبرز الخبراء

ويعد المؤتمر منصة للتواصل مع أبرز الخبراء والمختصين في وسائل النقل والسلامة المرورية ويناقش في أكثر من 400 جلسة وورش عمل الموضوعات التي تهم صانعي السياسات والإداريين والممارسين والباحثين وممثلي الحكومة والصناعة والمؤسسات الأكاديمية إلى جانب أحدث الموضوعات ذات الصلة بالمستقبل.

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