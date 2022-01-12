تطبيق ذكي يتيح للمقيمين في أبوظبي حجز مواعيد الفحص الطبي للإقامة

المصدر: أبوظبي - البيان

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أطلقت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، أكبر شبكة للرعاية الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة، تطبيق «صحة» للفحوصات الطبية الخاصة بإجراءات الإقامة، للتسهيل على المقيمين، عملية حجز المواعيد في مراكز «صحة» للفحص والصحة الوقائية، إذ يتاح التطبيق حالياً للحجز الفردي فقط، وفي مرحلة لاحقة سيتم تطوير التطبيق ليشمل حجوزات الشركات.

ومن خلال 12 مركزاً للفحص والصحة الوقائية منتشرة في جميع أنحاء إمارة أبوظبي، تعمل «صحة» على تسهيل عملية الحجز وتقليل أوقات الانتظار من خلال إطلاق خدمتها الجديدة لحجز المواعيد عبر الهاتف الذكي، إذ يتوفر تطبيق «صحة» للفحص الطبي الخاص بالإقامة على أجهزة أندرويد وiOS على متجري «غوغل بلاي» و«آب ستور».

وتوفر مراكز «صحة» للفحص والصحة الوقائية والمعتمدة من قبل اللجنة المشتركة الدولية مجموعة متكاملة من الخدمات الطبية الخاصة بإجراءات الإقامة، بما في ذلك خدمة المسار السريع وخيارات الخدمة المتميزة في مواقع معينة، كما تعمل هذه المراكز كوحدات متخصصة توفر خدمات فحص الأمراض المعدية والخدمات الوقائية في جميع أنحاء أبوظبي.

وفي هذه المناسبة، أكد الدكتور عمر الهاشمي، المدير التنفيذي للشؤون الإكلينيكية في الخدمات العلاجية الخارجية، إحدى منشآت شركة «صحة»، التزام شركة «صحة» بتقديم رعاية صحية عالية المستوى، تماشياً مع نهجها الذي يضع مصلحة المريض في طليعة أولوياته من أجل تقديم أفضل رعاية صحية.

وقال: إنه من خلال التطبيق الجديد، ستضمن «صحة» توفير تجربة سهلة ومريحة للمراجعين عند زيارة مراكز «صحة» للفحص والصحة الوقائية، مما يحد من الحاجة إلى الانتظار، إذ تضع «صحة» عملاءها دائماً في جوهر كل أعمالها بينما تواصل التركيز على مهمتها لتوفير خدمات مريحة وآمنة للإقامة متاحة للجمهور في كافة أنحاء أبوظبي.

وتدير صحة حالياً 12 مركزاً للفحص والصحة الوقائية في مدينة أبوظبي والمصفح والشهامة وبني ياس ومركز الاتحاد للفحص الطبي الخاص بالإقامة، وفي مدينة العين 6 مراكز وهي سويحان ومدينة زايد ودلما والسلع وغياثي والمرفأ.

لمزيد من المعلومات حول إجراءات الفحص الطبي الخاص بالإقامة ومتطلباته، يرجى زيارة dpsc.seha.ae، مع الإشارة إلى أنه يتوجب على جميع المراجعين تقديم نتيجة سلبية لاختبار مسحة الأنف تم إجراؤه قبل 72 ساعة للدخول إلى مراكز الفحص أو إظهار الحالة الخضراء على تطبيق الحصن.

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