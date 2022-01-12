سيف بن زايد يكرم صاحبة المبادرة الإبداعية جدارية "زايد رجل الأمة"

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

كرم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، اليوم، بإكسبو 2020 دبي، المواطنة نجلاء عبدالله البناي، صاحبة مقترح المبادرة الإبداعية الخريطة الذهنية ''زايد رجل الأمة'' الذي قدمته عبر بوابة المقترحات لوزارة الداخلية، حيث نفذت الوزارة المبادرة لتكون أكبر خريطة ذهنية على جدارية، ودخلت بذلك موسوعة غينيس للأرقام القياسية العالمية وتم عرضها في ميدان كلية الشرطة في أبوظبي.

وسلم سموه شهادة للمكرمة لمواطنتها الإيجابية وتقديراً لجهودها الإبداعية في تقديم هذا المقترح الذي أثمر عن مبادرة وطنية متميزة.

وأعربت المكرمة عن سعادتها وفخرها بهذا التكريم من قبل سمو وزير الداخلية، وعلى التقدير والدعم الذي حصلت عليه منذ تقديمها للمقترح الذي يجسد رؤية القائد المؤسس ومآثره وقيادته الحكيمة، والمتابعة الحثيثة من وزارة الداخلية لحين وضع الفكرة موضع التنفيذ، والفوز بهذا التكريم العالمي من خلال موسوعة غينيس العالمية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز