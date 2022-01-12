"الطوارئ والأزمات في الشارقة" تتفقد جاهزية عدد من الجامعات بالإمارة

المصدر: وام

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اطلع وفد من الفريق المحلي لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الشارقة على الإجراءات الوقائية والاحترازية بالمدن الجامعية في عدد من الجامعات بالإمارة للوقوف على جاهزيتها وتطبيقها البروتوكول الخاص بالإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كوفيد 19 وذلك قبل بدء الفصل الدراسي الثاني في 17 يناير الحالي ضمن استعدادات العودة لمقاعد الدراسة وتقديم كل الدعم لإنجاح المسيرة التعليمية.

وتفقد فريق الطوارئ والأزمات برئاسة العقيد الدكتور علي بو الزود نائب مدير عام العمليات المركزية المباني والمنشآت في عدد من المؤسسات التعليمية في المدينة الجامعية من بينها جامعة الشارقة والجامعة الأمريكية ‏والجامعة القاسمية وكليات التقنية العليا بالإضافة إلى جامعة الشارقة بخورفكان والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري فرع خورفكان.

واطلع العقيد علي بو الزود على أفضل الممارسات الرائدة المطبقة في مختلف ‏الجوانب وفق أعلى المعايير العالمية.‏ وتتضمن الإجراءات الوقائية التي اعتمدها الفريق المحلي تركيب الكاميرات الحرارية عند المداخل والمخارج ووضع الارشادات والملصقات الوقائية منها إلزامية لبس الكمامات وتحديد مسافات التباعد الاجتماعي بين المقاعد في القاعات الدراسية والممرات والردهات إلى جانب التعاون مع الجهات الأمنية لضمان الصحة والسلامة العامة.

وفي ختام الزيارة دعا الفريق المحلي لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث كافة الطلبة والكادر التعليمي التقيد بالإجراءات الاحترازية التي تضمن لهم تعليم آمن وصحي.

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