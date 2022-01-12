«سبيس دي» يطلق قمراً اصطناعياً نانوياً لدعم رقمنة شبكات الكهرباء في دبي

المصدر: دبي - البيان

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بعد إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، برنامج هيئة كهرباء ومياه دبي للفضاء «سبيس دي» في يناير 2021، يستعد البرنامج، وبحسب الجدول الزمني الموضوع، لإطلاق القمر الاصطناعي النانوي «ديوا سات1» على متن صاروخ «فالكون 9» التابع لشركة «سبيس إكس» من مركز كينيدي للفضاء في ولاية فلوريدا في الولايات المتحدة الأمريكية، مساء الغد الموافق لـ 13 يناير الجاري، وذلك بحضور معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وعدد من مسؤولي الهيئة وشركتي «سبيس إكس» و«نانو أفيونيكس».

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