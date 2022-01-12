المصدر: البيان

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أعلن هزاع المنصوري، المتحدث الرسمي عن القطاع التعليمي في الدولة، تمديد الدراسة بنظام التعليم عن بعد لمدة أسبوع للمدارس والجامعات بدءاً من تاريخ 17 يناير 2022 إلى 21 يناير 2022.

‏وأوضح المنصوري، اليوم، خلال الإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات لمستجدات فيروس كورونا، أنه سيتم تأجيل كل الاختبارات الحضورية للمدارس والجامعات إلى ما بعد 28 يناير 2022، وتطبيق هذا القرار للمنشآت التعليمة على المستوى الوطني.

وأكد جاهزية القطاع التعليمي بالدولة وإجراءاته الاستباقية في سرعة التعامل مع الأوضاع الطارئة حرصاً على استمرارية العملية التعليمية على الوجه الأمثل، وذلك من خلال المتابعة المستمرة لمعطيات الأزمة ومستجداتها لدعم واتخاذ القرارات الأنسب.

ولفت إلى أنه تتم مراجعة الوضع الوبائي وتطوراته بشكل مستمر لاسيما خلال الفترة الحالية، وذلك لتسهيل عملية العودة الآمنة ولضمان الصحة العامة وصحة وسلامة الطلبة والمعلمين والموظفين الإداريين بالمنشآت التعليمية.

وذكر أن إدارات المنشآت التعليمية وكوادرها أثبتت احترافها في التعامل المرن مع متغيرات الوضع وتطورات الأزمة. نقدم لهم الشكر والتحية لحرصهم على تنفيذ توجيهات الدولة بما يضمن الصحة العامة والسلامة المجتمعية ومساهمتهم في إنجاح سير العملية التعليمية بكل سلاسة.

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