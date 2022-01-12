تبرعات مبادرة "لنجعل شتاءهم أدفأ" تتجاوز 3 ملايين دولار

المصدر: وام

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أعلنت حملة "أجمل شتاء في العالم" أن مبادرتها الإنسانية "لنجعل شتاءهم أدفأ" المخصصة لدعم اللاجئين والنازحين والفئات الأقل حظاً في الوطن العربية وأفريقيا، نجحت حتى الآن في جمع أكثر من 3 ملايين دولار تستفيد منها أكثر من 29 ألف عائلة في حين بلغ إجمالي المتبرعين أكثر من 79 ألف متبرع، وذلك عبر التبرعات التي تلقاها اليوتيوبر حسن سليمان المعروف باسم "أبوفلة" في بثه المباشر الذي بدأ في 7 يناير على يوتيوب ضمن المبادرة التي تجري بالشراكة بين مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والشبكة الإقليمية لبنوك الطعام بهدف جمع 10 ملايين دولار ستُخصص لدعم أكثر من 100,000 أسرة وتوفير المستلزمات الأساسية التي تحتاجها لتخطي الشتاء ذي البرد القارس.

وسجلت الحملة التي تستقبل مساهمات الأفراد والمؤسسات على مدار الساعة من كافة أنحاء العالم لدعم اللاجئين والنازحين في المنطقة في فصل الشتاء عبر الموقع الإلكتروني mbrgi.ae/WarmWinter أكثر من 30 % من مجموع التبرعات المطلوبة خلال أربعة أيام فقط مع تدفقها من مختلف المتبرعين والمساهمين من كافة أنحاء العالم.

وتسعى مبادرة "لنجعل شتاءهم أدفأ" التي أطلقتها حملة "أجمل شتاء في العالم" الهادفة للتعريف بأجمل معالم الإمارات في شتائها المعتدل، إلى توفير الدفء للاجئين والنازحين والفئات الأقل حظاً في الوطن العربي وأفريقيا، تأكيداً على قيم التضامن الإنساني مع المحتاجين في أوقات الأزمات، وذلك من خلال رفع الوعي بهذه القضية وجمع التبرعات عبر البث المباشرة الذي يقدمه اليوتيوبر حسن سليمان.

ويواصل اليوتيوبر الشاب حسن سليمان "أبوفلة"، أحد أبرز صانعي المحتوى المتخصص بالألعاب الإلكترونية والترفيه في المنطقة العربية، منذ أيام البقاء في غرفة زجاجية في وسط مدينة دبي، في منطقة "برج بلازا" في محيط برج خليفة، الأطول في العالم، وبث المحتوى الخاص بالمبادرة على قناته في اليوتيوب لتشجيع الجميع على المساهمة، بعد أن تعهد بعدم الخروج منها حتى جمع مبلغ 10 ملايين دولار المستهدف كاملاً.

وقال اليوتيوبر حسن سليمان "أبوفلة": "ما حققته مبادرة ’لنجعل شتاءهم أدفأ‘ خلال أيام يؤكد حس التضامن العالي مع اللاجئين والنازحين والرغبة الصادقة في تقديم الدعم المباشر لهم لمواجهة ظروف البرد ..لا يجب أن يضطر أب أو أم إلى الاختيار بين الطعام والدفء أو بين العلاج والدفء لأطفالهم ..مئات الآلاف ينتظرون منا الكثير في هذا الشتاء القارس، وأتمنى أن يتواصل العطاء من الجميع للوصول إلى هدفنا النهائي بجمع 10 ملايين دولار".

وأضاف: "أحث الجميع على التبرع على موقع الحملة ..كل مبلغ - مهما كان صغيرا – يمكنه أن يغير حياة إنسان ويُحدث أثرا إيجابيا على أسرة تعيش برد الشتاء وسط ظروف صعبة ..الآلاف ينتظرون منا العون والمساعدة ويناشدون حسّنا الإنساني، لا يجب أن نترك طفلا أو عجوزا يواجه بمفرده الصقيع والمطر".

وقالت سارة النعيمي، مدير مكتب مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية: "نجاح مبادرة "فلنجعل شتاءهم أدفأ"، المتزامنة مع حملة "أجمل شتاء في العالم" بدولة الإمارات، في تحقيق هذه المحطة المهمة في وقت قياسي يسرّع تحقيق أهداف كافة الأطراف المشاركة فيها، بما فيها "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، في تقديم الدعم الذي تحتاجه أسر اللاجئين والنازحين في المنطقة لتخطي فصل الشتاء البارد وتأمين احتياجاتهم الأساسية خاصة مستلزمات التدفئة ..وندعو الجميع للمساهمة في الحملة عبر موقعها الإلكتروني لضمان وصول الدعم لمستحقيه بسرعة".

وتعمل "المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين" و"الشبكة الإقليمية لبنوك الطعام" على تحقيق الوصول المباشر إلى أكثر من 100 ألف أسرة ضمن مبادرة "لنجعل شتاءهم أدفأ" في مخيمات اللاجئين والنازحين والفئات الأقل في الوطن العربية وافريقيا، بهدف تقديم المساعدات الازمة لتوفير المستلزمات الأساسية في فصل الشتاء مثل البطانيات والأغطية والملابس الشتوية وأجهزة التدفئة، لمساعدتهم على مواجهة قسوة الأحوال الجوية في فصل الشتاء.

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