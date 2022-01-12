شرطة رأس الخيمة تطلق خدمة تقسيط دفع المخالفات المرورية

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبو الفتوح

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كشفت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، عبر حسابها الإلكتروني، عن إطلاق خدمة تقسيط دفع المخالفات المرورية من خلال البنوك المعتمدة، دون تحمل العميل فوائد بنكية وذلك عبر بنك رأس الخيمة الوطني، وبنك أبوظبي الأول، وبنك دبي التجاري، ومصرف الإمارات الإسلامي، حيث يمكن للعملاء طلب بطاقة الدفع المسبق من البنك وتسديد قيمة المخالفات من خلالها، ومن ثم إبلاغ البنك بانتهاء عملية الدفع حتى يتم تنظيم عملية تقسيط المبالغ المستحقة.

ويأتي ذلك مع قرب انتهاء فترة تمديد تخفيض المخالفات المرورية بنسبة 50% والمقرر لها 17 يناير الجاري، حيث أطلقت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة تلك المبادرة في الخامس من ديسمبر 2021 بمناسبة عيد الاتحاد الخمسين لدولة الإمارات، وانطلاقاً من حرص شرطة رأس الخيمة على تبني المبادرات التي من شأنها إسعاد المتعاملين والتخفيف من الأعباء على أفراد المجتمع.

وأكدت شرطة رأس الخيمة، أن هذا التخفيض سيسهم بشكل كبير في التسهيل على أصحاب المركبات المخالفة والتي تترتب عليهم مبالغ كبيرة من جراء المخالفات المتراكمة من تسوية أوضاعهم ودفع قيمة المخالفات بعد منحهم نسبة الخصم، والتي تشمل جميع المخالفات المرورية وبدل حجز المركبات المرتكبة في إمارة رأس الخيمة، ويستثنى من التخفيض المخالفات المرورية المشددة وذلك لحث كافة السائقين الذين تترتب على مركباتهم أية مخالفات، بالإسراع في تسديد هذه المخالفات للاستفادة من الخصم الممنوح، وإمكانية دفع المخالفات المتراكمة عبر التطبيقات الذكية.

ودعت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، قائدي المركبات ضرورة الالتزام بأنظمة وقوانين المرور، والتقيد بالسرعات المحددة على الطرقات سواء الداخلية الخارجية، بهدف تطبيق استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى ضبط أمن الطرق، مؤكدة أهمية مشاركة جميع أفراد المجتمع في الحفاظ على الثروة الحقيقة للوطن والمتمثلة في الشباب، من خلال التكاتف جنباً إلى جنب، ووضع حد للحوادث المرورية التي تعتبر هاجساً يؤرق المجتمع، متمنية السلامة للجميع.

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