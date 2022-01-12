الحالة الجوية المتوقعة على الإمارات من السبت إلى الأربعاء

المصدر: البيان

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تتأثر الدولة بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الغربي يصاحبه رياح شرقية رطبة مع تيار هوائي علوي ممتد من الغرب يصاحبه كتلة هوائية باردة وتدفق السحب من البحر الأحمر باتجاه الدولة على فترات يتخللها بعض السحب الركامية الممطرة.

ووفق المركز الوطني للأرصاد يكون طقس السبت مغبر وغائما جزئيا يصبح غائماً تدريجياً من بعد الظهر والمساء خاصة على بعض المناطق الشرقية والشمالية والجزر والبحر مع فرصة سقوط أمطار.

ومن الأحد إلى الأربعاء يكون الطقس غائما على مناطق متفرقة من الدولة يتخللها سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار على فترات مصحوبة بالبرق والرعد أحياناً خاصة على المناطق الشرقية والشمالية وتمتد على بعض المناطق الغربية والساحلية والجزر، وتقل كميات السحب تدريجيا يوم الأربعاء مع انخفاض في درجات الحرارة.

وتكون الرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً خاصة مع السحب الركامية وتكون مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الافقية والبحر متوسط إلى مضطرب في الخليج العربي وفي بحر عمان خاصة مع السحب الركامية.

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