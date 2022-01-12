7873 مخالفة «عبور مشاة» بأبوظبي 2021

المصدر: أبوظبي - البيان

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كشفت شرطة أبوظبي عن مخالفة 7873 شخصاً من المشاة للعبور الخطر للطريق من غير الأماكن المخصصة لعبورهم وعدم التزامهم بالإشارات الضوئية العام الماضي 2021م بإمارة أبوظبي، معرضين بذلك أنفسهم ومستخدمي الطريق الآخرين للخطر.

ودعت مديرية المرور والدوريات المشاة إلى ضرورة الالتزام بالعبور الآمن من الأماكن المخصصة لهم واستخدام الجسور والأنفاق والالتزام بإشارات المشاة الضوئية على التقاطعات التي تعمل بالتزامن مع الإشارات الضوئية لتنظيم حركة سير المركبات.

وحذرت من خطورة العبور العشوائي للطريق، والذي يعتبر من أهم الأسباب الرئيسية لوقوع حوادث الدهس، وحثت المشاة على الالتزام بقواعد العبور الصحيحة للطريق، والتأكد من خلو الشارع من المركبات.

وأكدت أن أمن وسلامة المشاة من الأولويات الاستراتيجية المهمة، بالإشارة إلى الجهود المستمرة لتحسين شروط السلامة المرورية، للمشاة والتي كان نتيجتها إنشاء العديد من الجسور على الطرق الداخلية والخارجية وتحسين معابر المشاة، وإنشاء ممرات سطحية محكومة بإشارات ضوئية. وتطبق شرطة أبوظبي قانون السير والمرور الاتحادي المادة رقم 89 وهي «أ» عدم التزام المشاة بالإشارات الضوئية و«ب» عبور المشاة للطريق من غير الأماكن المخصصة لعبورهم مخالفتها الغرامة 400 درهم.

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