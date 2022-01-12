«اجتماعية الشارقة» تزور 14 مؤسسة

المصدر: الشارقة - البيان

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زار «مكتب الشارقة مراعية للسن» التابع لدائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة 14 جهة متنوعة، لتفعيل القرار الخاص بتيسير أولوية الخدمات والمعاملات الحكومية لفئة كبار المواطنين، وتوجيه رسائل للجهات للإسهام في عملية تفعيل القرار والأخذ به. وتعزز هذه الزيارات أواصر التعاون والتنسيق والشراكة مع ممثلي الجهات الحكومية من خلال إطلاعهم على سير العمل وما تم تنفيذه من خلال استعراض الخطط التشغيلية للأنشطة، إضافة إلى تشجيع وتحفيز هذه الجهات على متطلبات استيفاء معايير المدن المراعية للسن في الشارقة، وذلك بناء على قرار المجلس التنفيذي بالشارقة، والقاضي بإعطاء كبار المواطنين وذوي الإعاقة الأولوية في تقديم الخدمات لدى الجهات والمرافق الحكومية المحلية والهيئات والمؤسسات الخدمية كافة بأنواعها كافة في إمارة الشارقة، بهدف تيسير الخدمات لهاتين الفئتين في المرافق العامة الاتحادية والمحلية بالشارقة.

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