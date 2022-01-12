«الشارقة الخيرية» تبدأ استقبال طلبات العُرس الجماعي

المصدر: الشارقة - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت جمعية الشارقة الخيرية عن بدء تلقيها طلبات المشاركة في العرس الجماعي الثامن داخل الدولة، والذي من المقرر تنظيمه خلال الُثلث الأول من العام الجاري، ليشمل عدداً من الشباب ذوي الدخل المحدود المقبلين على الزواج على غرار مشاريع الأعراس الجماعية التي نفذتها الجمعية خلال السنوات الماضية.

وقال عبد الله سلطان بن خادم، المدير التنفيذي للجمعية، إنه بتوجيه من مجلس إدارة الجمعية وتنفيذاً لما تم إقراره بالخطة الاستراتيجية العامة لاستدامة هذه المشاريع، تقرر تنظيم مشروع العُرس الجماعي، والذي يُعد الثامن في تاريخ الجمعية منذ تأسيسها بمشاركة عدد من الشباب من مواطني الدولة وأصحاب المراسيم وأبناء المواطنات من غير المستفيدين من مساعدات صندوق الزواج، بهدف تعزيز الانتماء والولاء في قلوب الشباب نحو خدمة الوطن والمساهمة الفعالة في بناء المجتمع، وتمكينهم من إتمام مراسم زواجهم ليتحقق الاستقرار النفسي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز