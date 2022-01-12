دبي تجمع اليوم 1500 طبيب في مؤتمر الأنف والأذن والحنجرة

المصدر: دبي – البيان

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يفتتح مدير عام هيئة الصحة بدبي عوض صغير الكتبي في الـ 10 صباح اليوم برفقة الدكتور حسين عبدالرحمن الرند وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة العامة رئيس شعبة الأنف والأذن والحنجرة في جمعية الإمارات الطبية المؤتمر الـ 11 للرابطة العربية لأطباء الأنف والأذن والحنجرة والسمعيات واضطرابات التواصل ومؤتمر الإمارات الـ 12 للأنف والأذن والحنجرة والسمعيات واضطرابات البلع في فندق إنتركونتننتال فستيفال سيتي بحضور 1500 نخبة من العلماء والأطباء والمتخصصين والمسؤولين وممثلي الجمعيات الطبية العربية والعالمية المتخصصة.

وأوضح الدكتور حسين الرند أن المؤتمر الذي سيستمر على مدار 3 أيام سيناقش عدداً من المحاور المتعلقة بكافة أمراض الأنف والأذن والحنجرة، وأحدث المستجدات العالمية في هذا المجال. كما سيناقش مشاكل الغدد اللعابية واستخدام المناظير في العمليات الجراحية للأنف والجيوب الأنفية وجراحات قاع الجمجمة، واضطرابات التخاطب وصعوبات البلع. كما سيناقش الطرق الحديثة في عمليات الأنف من الناحية التجميلية والوظيفية، إضافة إلى انقطاع التنفس أثناء النوم والشخير، وأحدث الطرق التشخيصية والعلاجية في هذا المجال، وغير ذلك من المحاور الأخرى. وسيقام على هامش المؤتمر معرض مصاحب للمستلزمات والتجهيزات الطبية، تشارك فيه أكثر من 30 شركة رائدة عالمياً من داخل الدولة وخارجها.

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