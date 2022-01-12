«طرق دبي» تفوز بجائزة الإنجاز المبتكر

ت + ت - الحجم الطبيعي

نالت هيئة الطرق والمواصلات الجائزة البرونزية لأفضل إنجاز مبتكر ضمن جوائز الأفكار الأمريكية، وذلك عن مبادرة «مركز عمليات الترخيص الذكي»، وحصلت الهيئة على هذه الجائزة من مؤسسة الأفكار الأمريكية المتخصصة في تقييم وتكريم أفضل الممارسات والأفكار المبتكرة والإبداعية في المؤسسات والشركات العالمية.







تميز



وأفاد سلطان المرزوقي، مدير إدارة ترخيص السائقين بمؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات بأن الهيئة حققت الفوز بفضل تميزها في المشاركة عن فئة «الإنجاز المبتكر»، وذلك عن المشاركة في مبادرة مركز عمليات الترخيص الذكي الذي يركز على تحسين النقل وسلامة المرور وتقليل الحوادث والوفيات من خلال تعزيز الإشراف والرقابة على معاهد تعليم القيادة وتعزيز الاستدامة البيئية للنقل.







وأضاف المرزوقي: نسعى من خلال مركز عمليات الترخيص الذكي إلى تحسين واستدامة الحلول والخدمات الذكية من خلال الأساليب المبتكرة التي يتم تطويرها في المركز، كما يعمل المركز على تعزيز العلاقة مع مقدمي الخدمات والشركاء الاستراتيجيين، وتم إنشاء المركز الذي يشمل على ثلاثة أقسام هي عمليات ترخيص السائقين، ودعم ترخيص المركبات، ومركز الرقابة الذكية. ويقوم قسم عمليات ترخيص السائقين بعدة مهام تشغيلية رئيسة ومنها خدمات تدريب واختبار السائقين التي يعمل فيها 2700 مدرب وفاحص ومشرف، حيث يبلغ عدد الفحوصات اليومية 2500 فحص من خلال 2222 مركبة فحص وتدريب بالمعاهد و4000 ساعات تدريبية يومياً.







ترخيص السائقين







ويقوم المركز كذلك بالإشراف على خدمات ترخيص السائقين التي تقدم الدعم لـ 242 شريكاً ومقدم خدمة وتشمل المعاهد ومحلات فحص النظر والمستشفيات والمراكز الصحية التي تقدم فحص اللياقة الطبية للسائقين المهنيين.



وأوضح المرزوقي أن قسم عمليات ترخيص السائقين في المركز نجح في تخفيض وقت الاستجابة لشكاوى العملاء وتظلماتهم من يوم عمل واحد إلى ساعتين، وتقليل وقت الاستجابة للطوارئ أثناء اختبار الطريق من ساعتين إلى 10 دقائق. كما ساهم في دعم وسرعة اتخاذ القرار من خلال تقليل الوقت المستغرق في جمع البيانات وذلك بربط وتكامل الأنظمة الإلكترونية الداعمة والارتباط المباشر بأنظمة معاهد تعليم القيادة.



تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز