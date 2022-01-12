بحث الخطط الاستراتيجية المشتركة لتطوير والتكامل في "دبي للإعلام"

المصدر: دبي ـ ناهد النقبي ــ تصوير – أحمد عبيد

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بحث أحمد سعيد المنصوري رئيس اللجنة التوجيهية لتسيير أعمال مؤسسة دبي للإعلام، ومنى بوسمرة رئيس التحرير المسؤول لـ«البيان»، الأولويات المحورية للمؤسسة، والمتمثلة في تعزيز ريادة العمل الإعلامي الوطني في قطاعاته المختلفة، واتخاذ القرارات الاستراتيجية والتشغيلية لتحقيق مؤشرات تميّز عالية، بما يرسخ مكانة دبي كمركز إعلامي رائد على المستوى العالمي.



جاء ذلك خلال زيارة المنصوري إلى مقر صحيفة «البيان» في دبي، أمس، وكان في استقباله رئيس التحرير المسؤول للصحيفة، حيث تأتي الزيارة في إطار التواصل مع قيادات «البيان».



وتناول اللقاء العديد من المحاور التطويرية التي تستهدف بشكل رئيس أهمية تكاملية الاستراتيجية الجديدة للمؤسسة بمحاورها ومخرجاتها، انطلاقاً من تبني آليات التميّز لصناعة إعلام محلي يتواءم وتطلعات القيادة الرشيدة، بالإضافة إلى بحث الخطط الاستراتيجية المشتركة لتقديم محتوى يواكب العصر، ويلبي احتياجات القارئ ورغباته، وتنمية القدرات التخصصية والقيادات الشبابية في قطاعات المؤسسة.







مرحلة جديدة





وفي بداية اللقاء، قال أحمد المنصوري: «إننا مقبلون اليوم على مرحلة جديدة تتطلب تكثيف الجهود والعمل المشترك، مؤكداً الدور الريادي للإعلام وأهمية الطرح المتزن الذي يجعلنا اليوم نطمح إلى استشراف المستقبل تماشياً مع رؤى القيادة الرشيدة، التي تتقدم بخطوات متسارعة نحو المستقبل».



وأشار إلى أن الإعلام بات يحمل لغة ورسالة مختلفة عما سبق تدفعنا إلى تكثيف جهودنا وإبرازها تحت مظلة مؤسسة دبي للإعلام، وذلك من خلال التشاركية والتعرف إلى وجهات النظر والآراء من جميع العاملين في القطاعات التابعة للمؤسسة، ومناقشة التحديات التي تواجه فرق العمل مع إيجاد حلول فاعلة لعلاجها وتطويرها.



وأشاد المنصوري بالدور الذي تضطلع به صحيفة «البيان» في مجال التطوير في الصحافة رقمياً وورقياً ومبادراتها الإعلامية الرائدة، وحضورها المتميز في المناسبات الوطنية كافة، ومواكبتها التنمية المستدامة والإنجازات الحكومية.



وأوضح أن إنجازات «البيان» تعد نقلة نوعية وهي تعبّر عن نجاح الإعلام الإماراتي بوصفها جزءاً منه، مؤكداً أنه بصفة عامة يشهد نجاحاً كبيراً وتطوراً ناتجاً عن تطور الإمارات ومن ذلك الصحافة.







توثيق التعاون







من جانبها، رحبت رئيس التحرير المسؤول بهذه الزيارة، وأعربت عن تقديرها لحرص اللجنة التوجيهية لتسيير أعمال مؤسسة دبي للإعلام على الوقوف عن كثب على إنجازات وتطورات العمل في قطاع النشر عموماً وصحيفة «البيان» بوجه خاص، وتعزيز التنسيق والتعاون المهني والفني بين قطاعات المؤسسة المختلفة، وذلك بما يعزز مكانة دبي ويرسخها مركزاً إعلامياً رائداً على المستوى العالمي.



وتحدثت بوسمرة خلال اللقاء عن المراحل التي مرت بها الصحيفة خلال السنوات الأخيرة الماضية والتطورات التي تشهدها حالياً من الناحيتين التقنية والفنية، مؤكدة على السعي إلى تعميق جهود التعاون لتحقيق أهداف وأولويات خطة التطوير في المؤسسة بكامل الطاقم الإداري والفني والتحريري.



حضر اللقاء كل من طالب شاهين مدير التحرير للشؤون المحلية، وأحمد الحوري مدير التحرير للشؤون الرياضية، وإبراهيم الحساوي مدير التحرير للشؤون الفنية، وآمنة البنا مدير التحرير للإعلام الرقمي، وكذلك ناصر المنصوري رئيس قسم التصوير، واليازية البدواوي رئيس قسم الترجمة، وناهد النقبي رئيس قسم تطوير المحتوى، وأعضاء مجلس شباب «البيان».

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