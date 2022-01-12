«كهرباء دبي» تدعو لاتخاذ الاحتياطات لتجنب الأعطال خلال الأمطار

المصدر: دبي - البيان

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أهابت هيئة كهرباء ومياه دبي بالمتعاملين ضرورة اتخاذ الاحتياطات والإجراءات الضرورية خلال موسم الأمطار لتجنب حدوث أي أعطال أو انقطاعات داخلية وضمان سلامة واستمرارية إمدادات الطاقة الكهربائية.

وحثت الهيئة متعامليها على زيارة موقعها الإلكتروني وصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، للاطلاع على الإرشادات والنصائح الخاصة بالمحافظة على استقرار وأمان الإمدادات.

كهربائي مؤهل

وأشارت الهيئة إلى ضرورة الاستعانة بخدمات فني كهربائي مؤهل للقيام بأعمال الصيانة الدورية، والتأكد بشكل دائم من أن جميع الوصلات الكهربائية الخارجية للمنزل واللوحات الكهربائية وصندوق العداد من النوع المقاوم للمياه ومعزولة بشكل جيد، وذلك لتفادي أي انقطاع في خدمات الهيئة. وتوفر الهيئة عبر «متجر ديوا» على تطبيقها الذكي أسماء مزودي الخدمات الفنية ممن يمكن للمتعاملين التواصل معهم في حال وجود أعطال داخلية في المبنى. كما دعت الهيئة إلى إغلاق اللوحات الكهربائية بإحكام، واستبدال زجاج عداد الكهرباء في حال تعرضه للكسر، وإغلاق جميع الفتحات في خطوط الأنابيب الكهربائية الموجودة على سطح المبنى، وتفقد كابلات التأريض (التفريغ الكهربائي) لضمان استمرارية إمدادات الطاقة الكهربائية بشكل مستقر وآمن.

991

وتخصص الهيئة رقم الطوارئ 991 لأي بلاغات فنية طارئة. ويمكن الاطلاع على الإرشادات والنصائح الخاصة بضمان السلامة واستمرارية إمدادات الكهرباء خلال موسم الأمطار من خلال الرابط: https://www.dewa.gov.ae/rain

وتلتزم الهيئة بإعداد خطط استباقية لضمان توفير جميع خدماتها وفق أعلى معايير الكفاءة والتوافرية والاعتمادية. وأسهمت مرونة الهيئة وتطويرها الدائم لقدراتها على التنبؤ بالمخاطر والاستعداد للتغييرات، في تمكين الهيئة من تحقيق أفضل النتائج العالمية في معدل انقطاع الكهرباء لكل مشترك سنوياً، والذي بلغ 1.66 دقيقة انقطاع للمشترك في عام 2020 مقارنة مع 15 دقيقة مسجلة لدى نخبة شركات الكهرباء في دول الاتحاد الأوروبي. كما تمكنت الهيئة من خفض الفاقد في شبكات المياه إلى 5.1% في 2020، مقارنة مع 15% في أمريكا الشمالية.

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