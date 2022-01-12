برعاية حميد النعيمي.. عجمان تستضيف احتفال «الداخلية» بعيد الاتحاد الـ 50

المصدر: عجمان - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان وبحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان تستضيف عجمان يوم السبت المقبل فعاليات احتفال وزارة الداخلية باليوبيل الذهبي ضمن احتفالات الدولة بـ«عام الخمسين»، وذلك في تمام الـ 4 عصراً على شارع الشيخ حميد بن راشد النعيمي «كورنيش عجمان» مقابل فندق عجمان سراي، وذلك استكمالاً للفعاليات الخاصة والمتواصلة التي تنظمها وزارة الداخلية في جميع إمارات الدولة بهذه المناسبة الغالية.

وأكدت القيادة العامة لشرطة عجمان أن الاستعدادات لاستضافة هذه الاحتفالية تسير وفق ما هو مخطط لها وبما يتناسب مع هذه المناسبة التي تتزامن مع احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الـ 50. وتتضمن الاحتفالية التي تشارك فيها مختلف الوحدات التنظيمية والأمنية بوزارة الداخلية إلى جانب المدارس العسكرية وفرق الشرطة حزمة متنوعة من الفعاليات تبدأ بالسلام الوطني ثم مرور طائرات فرسان الإمارات يليها كلمة قائد عام شرطة عجمان ثم عرض عسكري ومرور طابور طائرات الهليكوبتر والآليات وعرض المشاة الصامتة، فضلاً عن الكشف عن النصب التذكاري لليوبيل الذهبي، ومن ثم تقديم هدية تذكارية لراعي الحفل وغيرها من الفعاليات التي من المتوقع أن تنال رضا الجمهور الذين تم تخصيص منصات مشاهدة ومواقف سيارات خاصة بهم.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز