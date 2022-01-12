مدير«دبي للتوحد»: قاعدة بيانات ذوي الإعاقة مرجع مهم لأصحاب القرار

المصدر: دبي - نورا الأمير

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أشاد محمد العمادي مدير عام مركز دبي للتوحد بأحد أهم مخرجات قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وهو إنشاء قاعدة بيانات للأشخاص ذوي الإعاقة في دبي لتكون مرجعاً مهماً لصُنّاع القرار في التخطيط الاستراتيجي، ورسم السياسات الحكومية، وتوجيه المشاريع الاستراتيجية ذات الصلة بأصحاب الهمم، معتبراً القانون مرجعاً واسعاً لكافة الإشكالات التي يمكن أن تواجه أصحاب الهمم وأسرهم والقائمين على رعايتهم نظراً لشموليته ودقته البالغة ومواكبته مع أفضل الممارسات العالمية التي تضمن حصول أصحاب الهمم على حقوقهم على قدم المساواة مع الآخرين.

وتقدم العمادي بالشكر لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، على حرصهما الدائم على دعم حقوق أصحاب الهمم من خلال إيجاد الإطار القانوني الشامل الذي يصون حقوقهم ويمتعهم بجميع فرص الاندماج بصورة كاملة في المجتمع وتأدية أدوارهم كأشخاص فاعلين يشكلون شريحة مهمة من شرائح المجتمع، كما ثمن قرار تجديد الثقة للجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم برئاسة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، التي تتولى مهام الإشراف العام على شؤون أصحاب الهمم في دبي، وإقرار السياسات والخطط والمبادرات الكفيلة بحِماية حقوقهم.

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