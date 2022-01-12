محمد بن راشد للقضاة: كونوا مثالًا للنزاهة والحياد

المصدر: البيان

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أمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أدى عدد من القضاة الجدد المعينين في محاكم دبي اليمين القانونية، فقد أقسم خمسة قضاة في المحكمة الابتدائية ومفتشين قضائيين، بالله العظيم أن يحكموا بالعدل ويؤدوا عملهم بصدق وأمانة وأن يحترموا التشريعات السارية.

وتمنى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، للقضاة الجدد التوفيق في عملهم ومهامهم الجديدة، داعياً إياهم أن يكونوا مثالاً للنزاهة والحياد في جميع القضايا التي ينظروها، وأن يراعوا حقوق أفراد المجتمع، ويحترموا حقوق الإنسان وكرامته.

حضر مراسم أداء القسم التي جرت في مقر إكسبو 2020 دبي، الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، وعدد من الوزراء ومديري الدوائر المحلية في دبي.

دبلوماسية

من جهة ثانية، تسلَّم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أمس بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أوراق اعتماد لي سيوك غو، سفير جمهورية كوريا الجنوبية الصديقة، المُعيَّن لدى الدولة، وذلك بمقر إكسبو 2020 دبي.

وقد رحّب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بالسفير الجديد لجمهورية كوريا الجنوبية لدى الدولة، متمنياً له كل التوفيق في أداء مهام عمله ودفع العلاقات الوثيقة بين البلدين إلى آفاق أرحب من الشراكة الاستراتيجية في مختلف المجالات، وبما يخدم مصالح الشعبين الصديقين ويؤهل لتفعيل مزيد من قنوات التعاون على شتى الصعد، خصوصاً ما يتعلق بالتكامل الاقتصادي والتبادل التجاري بين الجانبين.

وقال سموه عبر تويتر أمس: «تسلمت اليوم أوراق اعتماد سفير كوريا الجنوبية الجديد لدى الدولة.. علاقاتنا معهم عمرها 41 عاماً.. نحن الشريك الأكبر لكوريا في المنطقة بتجارة مباشرة تبلغ 20 مليار دولار، ويزورنا 200 ألف كوري جنوبي سنوياً ويقيم معنا الآلاف.. وتمنياتنا بانتقال العلاقة لمراحل جديدة ومتقدمة معهم».

من جانبه، أعرب السفير لي سيوك غو عن اعتزاز بلاده بالروابط القوية التي تجمعها بدولة الإمارات، وما تحمله كوريا الجنوبية من تقدير للدور المحوري الذي تضطلع به الدولة كنموذج مُلهِم للتنمية المستدامة في المنطقة، وما تقوم به من أدوار إيجابية مؤثرة على الصعيدين الإقليمي والدولي في شتى مجالات العمل التنموي، فضلاً عما تقدمه من إسهامات إنسانية جليلة في مناطق متفرقة من العالم.

حضر اللقاء سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين.

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