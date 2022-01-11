"من يجرؤ على الحلم".. كتاب يروي كيف أوصل محمد بن راشد دبي إلى العالمية

المصدر: البيان

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كشفت "موتيفيت ميديا" عن تفاصيل كتاب جديد سيصدر قريباً بعنوان "من يجرؤ على الحلم: كيف أوصل محمد بن راشد دبي إلى العالمية"، يتناول قصة نجاح دبي، وكيف أصبحت في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مركزاً عالمياً رائداً للمواهب، ومكاناً يمكن للشباب العرب أن يجدوا فيه الموارد والفرص لتحقيق أحلامهم.

الكتاب من تأليف الإعلامي رائد برقاوي، رئيس التحرير التنفيذي لصحيفة الخليج، وسيصدر باللغة العربية في وقت لاحق من الشهر الجاري، تتبعه نسخة باللغة الإنجليزية قريباً.

وفي تعليق له بهذه المناسبة، قال رائد برقاوي: "سعيت لإبراز الرؤية التي مكّنت دبي من أن تصبح واحدة من أكثر المدن جاذبية في العالم. حيث نتتبع نجاح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد في تمكين الأحلام في منطقة توقفتْ عن الحلم. حاولت في الكتاب استكشاف المؤهلات التي تمتلكها دبي والإمارات العربية المتحدة، التي تمكّنهما من الحلم في وقت توقف فيه الكثير عن ذلك، وما يحمله المستقبل لهذا البلد، بالإضافة إلى موضوعات مهمة أخرى".

ومن جانبه، قال إيان فيرسيرفيس، الشريك الإداري لمجموعة "موتيفيت ميديا": "يسعدنا نشر هذا الكتاب الجديد الرائع عن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. حيث يتحدث عن حكمة وبصيرة سموه، ويتتبع التطور المذهل لدولة الإمارات العربية المتحدة. ويستكشف الكتاب كذلك قيادة سموه ومبادراته المستقبلية التي ساعدت في إلهام الشباب وتمكينهم. ستكون قراءة هذا الكتاب ممتعة لأي شخص أدهشته قصة النمو المذهلة لإمارة دبي والإمارات العربية المتحدة".

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