تمرين "درع الإمارات المشترك - 50" يواصل فعالياته لليوم الرابع على التوالي

المصدر: وام

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تواصلت فعاليات تمرين درع الإمارات المشترك 50 في الاتجاه الغربي من المسرح البحري لدولة الامارات والتي تستمر حتى 14 يناير الجاري ضمن سلسلة تمارين عملياتية تنفذها قيادة العمليات المشتركة بوزارة الدفاع.

وشهد اليوم تنفيذ مقاتلات القوات الجوية ومروحيات الطيران المشترك وزوارق القوات البحرية قصفا تمهيديا بالذخيرة الحية على مواقع العدو الافتراضي ..وقامت وحدات المظليين بالهبوط على أهداف معادية نوعية في عمق أراضي العدو الافتراضي وقد تم تدميرها بنجاح.

كما قامت قوات الفرسان وبإسناد جوي قريب من مقاتلات القوات الجوية بتنفيذ عمليات ابرار بحري على أهداف معادية، كما تم ايضا تنفيذ عمليات إبرار جوي بالمروحيات تحت حماية مروحيات الطيران المشترك ومقاتلات القوات الجوية ..وتلا ذلك تنفيذ عمليات برمائية ناجحة من قبل الوحدات المدرعة على هذه الأهداف وعلى أثر ذلك تم التحول من قبل قوة الواجب المشتركة لتنفيذ العمليات الدفاعية.

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