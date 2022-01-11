محمد بن راشد يتسلم أوراق اعتماد سفير كوريا الجنوبية

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي



تسلَّم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، اليوم بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أوراق اعتماد سعادة لي سيوك غو، سفير جمهورية كوريا الجنوبية الصديقة، المُعيَّن لدى الدولة، وذلك بمقر إكسبو 2020 دبي.

ورحّب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بالسفير الجديد لجمهورية كوريا الجنوبية لدى الدولة، متمنياً له كل التوفيق في أداء مهام عمله ودفع العلاقات الوثيقة بين البلدين إلى آفاق أرحب من الشراكة الاستراتيجية في مختلف المجالات، وبما يخدم مصالح الشعبين الصديقين ويؤهل لتفعيل مزيد من قنوات التعاون على شتى الأصعدة، خاصة ما يتعلق بالتكامل الاقتصادي والتبادل التجاري بين الجانبين.

من جانبه، أعرب سعادة السفير لي سيوك غو عن اعتزاز بلاده بالروابط القوية التي تجمعها بدولة الإمارات، وما تحمله كوريا الجنوبية من تقدير للدور المحوري الذي تضطلع به الدولة كنموذج مُلهِم للتنمية المستدامة في المنطقة، وما تقوم به من أدوار إيجابية مؤثرة على الصعيدين الإقليمي والدولي في شتى مجالات العمل التنموي، فضلاً عما تقدمه من إسهامات إنسانية جليلة في مناطق متفرقة من العالم.

حضر اللقاء سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز