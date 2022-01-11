«تدوير»: الإمارات تبني أحدث تقنيات الإدارة المستدامة للنفايات

المصدر: أبوظبي- البيان

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سينطلق معرض إيكوويست 2022 تحت شعار استكشاف الفرص المستقبلية في إدارة النفايات للوصول إلى اقتصاد دائري، ويقام المعرض والمنتدى بالتنظيم والشراكة الاستراتيجية مع مركز أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير» ويغطي جدول أعماله عدة مجالات، منها إعادة التدوير وإدارة النفايات ومعالجتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

منصة شاملة

ويقدم المعرض منصة شاملة تهدف إلى تطوير وصياغة ممارسات عملية ومستدامة في إدارة النفايات، وتفعيل المبادرات المناخية، والدفع بتبني الاقتصاد الدائري عبر دعم تطوير السياسات والتقنيات والحلول والأطر العملية اللازمة لذلك.

أولويات

وأكد الدكتور سالم خلفان الكعبي، مدير عام مركز أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير»، أن دولة الإمارات تسير بخطى ثابتة نحو تبني نموذج الاقتصاد الدائري واستقطاب أحدث التقنيات والتكنولوجيات المبتكرة والمستخدمة في مجال الإدارة المستدامة للنفايات بهدف مواجهة التحديات المستقبلية وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام باعتبارها من الأولويات الاستراتيجية للدولة.

وجاء الإعلان عن المعرض خلال لقاء إعلامي نظمه المركز قبيل انطلاق فعاليات معرض ومنتدى «إيكوويست 2022» الذي تستضيفه أبوظبي في الفترة ما بين 17 و19 يناير الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض في إطار أسبوع أبوظبي للاستدامة.

فرصة متميزة

وبهذا الصدد، قال الكعبي: «يشكل معرض ومنتدى»إيكوويست«فرصة متميزة لاستعراض أحدث الابتكارات والتكنولوجيات في مجال إدارة النفايات باعتبارها أداة لخلق عالم أفضل، فضلاً عن تحفيز الاستثمار، وتبادل الخبرات، وإبرام الشراكات مع نخبة من الشركات المحلية والإقليمية والعالمية بهدف توحيد الجهود لتحقيق التنمية المستدامة واتخاذ خطوات استباقية لمعالجة التحديات الحالية والمحتملة التي تواجه قطاع إدارة النفايات، بما يُسهم في إحداث تحول إيجابي في المجتمعات من حولنا وضمان توفير بيئة أكثر صحة للأجيال القادمة».

وأضاف: «يسرنا الترحيب بنخبة من الشركات والمبتكرين من حول العالم في المعرض لاستعراض ابتكاراتهم وخبراتهم والاستفادة من تجربة دولة الإمارات ونجاحها في تعزيز مكانتها كمركز عالمي للتكنولوجيا والاستدامة، ورؤيتها الرشيدة لتحقيق الازدهار.

الفعاليات

ومن أبرز الفعاليات التي يقدمها الحدث «منتدى حلول إدارة النفايات»، الذي يتواصل برنامجه على مدار ثلاثة أيام ويزخر بالجلسات النقاشية التي تستضيف نخبة من كبار المسؤولين وقادة الأعمال والخبراء من مختلف دول العالم لمناقشة أحدث التوجهات والفرص التي يوفرها الاقتصاد الدائري، ودور التكنولوجيا في إدارة النفايات، وكيفية التخلص من النفايات الطبية خلال جائحة كورونا، ومستقبل إدارة النفايات ومعايير السلامة المتبعة، وكيفية تحويل النفايات إلى طاقة.

المعرض

ويعد معرض «إيكوويست» منصة فريدة لاستعراض أفضل الممارسات والتجارب الرائدة والكشف عن مشاريع وتقنيات جديدة في قطاع إدارة النفايات حيث يستقطب في دورته الثامنة لهذا العام أكثر من 35 شركة محلية وإقليمية وعالمية حيث سيشهد المعرض مشاركات من عدة دول وبعضها لأول مرة مثل الدنمارك وصربيا وهولندا وجمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية.

المتحدثون

تشمل قائمة أبرز المتحدثين في الجلسات النقاشية التي يستضيفها المنتدى كلاً من: الرئيس التنفيذي لمجموعة «بيئة»، المدير التنفيذي لمعالجة النفايات في شركة الشارقة للبيئة «بيئة»؛ رئيس مجلس إدارة مجلس الأعمال السويسري بأبوظبي؛ الرئيس التنفيذي للشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير؛ مدير الدراسات والبحوث والتطوير في وزارة الطاقة والصناعة بدولة الإمارات العربية المتحدة؛، وغيرهم من الخبراء والمختصين.

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