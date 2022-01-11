بلدية العين بالتعاون مع «عونك يا وطن» ينظمان مهرجان الهير الشتوي

المصدر: العين - البيان

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نظمت بلدية منطقة العين بالتعاون مع فريق «عونك يا وطن» التطوعي، مهرجان الهير الشتوي في منتزه الهير الترفيهي بالتزامن مع حملة «أجمل شتاء في العالم» الهدف منها تنظيم الجمهور والحرص على تطبيقهم للإجراءات الاحترازية عملاً بالتوجيهات والتوصيات الصادرة من الجهات المعنية في الدولة.

ويشتمل المهرجان على مجموعة متنوعة من الفعاليات والأنشطة التوعوية والثقافية مثل فقرات المسرح ومعرض الجهات والسوق الشعبي وورش تدريبية وتعليمية ومطاعم ومرسم وألعاب للأطفال. يضيف المهرجان وجهة ترفيهية جديدة لجميع أفراد العائلة، حيث يقضون وقتاً مليئاً بالتسلية والمرح بالإضافة إلى الجانب التثقيفي والتوعوي.

جماليات العين

وقال الشيخ الدكتور محمد بن مسلم بن حم العامري رئيس فريق «عونك يا وطن» التطوعي: تتميز مدينة العين بجمال طبيعتها ومساحتها الخضراء وواحاتها التي أدرجت على لائحة التراث العالمي في منظمة اليونسكو، الأمر الذي يعكس عراقة المدينة وأصالتها التاريخية.

وتابع بن حم: ويأتي مهرجان الهير الشتوي ليسلط الضوء على إحدى الوجهات المتميزة في مدينة العين وهي منتزه الهير الشتوي، وذلك تزامناً مع حملة «أجمل شتاء في العالم» والتي اعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للعام الثاني على التوالي لتشكل ركيزة أساسية تدعم عملية تنشيط السياحة الداخلية والخارجية على مستوى الدولة، وتبرز ما تملكه الإمارات من تنوع سياحي هائل ومنتجات سياحية تلبي تطلعات جميع فئات السياح حول العالم.

زوار ومشاركات

مهرجان الهير الشتوي أقيم في الفترة من 7 يناير ولغاية 9 يناير 2022 ووصل عدد زوار المهرجان إلى أكثر من 1000 زائر بمشاركة 15 جهة حكومية وخاصة، وشارك أكثر من 500 متطوع من فريق «عونك يا وطن» في التنظيم والتنفيذ وحرصوا على تقديم كامل الدعم لإنجاح المبادرات وتحقيقها النتائج المرجوة منها.

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