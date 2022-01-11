أمام محمد بن راشد.. عدد من القضاة الجدد المُعيّنين في محاكم دبي يؤدون اليمين القانونية

المصدر: البيان

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أمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أدى عدد من القضاة الجدد المعينين في محاكم دبي اليمين القانونية ... فقد أقسم خمسة قضاه في المحكمة الابتدائية ومفتشين قضائيين، بالله العظيم أن يحكموا بالعدل ويؤدوا عملهم بصدق وأمانة وأن يحترموا التشريعات السارية.

وتمنى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، للقضاة الجدد التوفيق في عملهم ومهامهم الجديدة، داعياً إياهم أن يكونوا مثالا للنزاهة والحياد في جميع القضايا التي ينظروها، وأن يراعوا حقوق أفراد المجتمع، ويحترموا حقوق الإنسان وكرامته.

حضر مراسم أداء القسم التي جرت في مقر إكسبو 2020 دبي، الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، وعدد من الوزراء ومدراء الدوائر المحلية في دبي.

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