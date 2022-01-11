نورا المطروشي ومحمد الملا يبدآن تدريباتها بمركز جونسون للفضاء التابع لـ"ناسا"

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

بدأ رائدا الفضاء الإماراتيان نورا المطروشي ومحمد الملا مطلع الشهر الحالي مسيرة تدريباتها التي تتواصل لعامين في مركز جونسون للفضاء التابع لوكالة "ناسا" في هيوستن والذي يعد أحد أكبر المراكز المتقدمة في العالم وذلك في إطار برنامج وكالة الفضاء الأمريكية لرواد الفضاء 2021.

وسيتم على مدار العامين القادمين من البرنامج تأهيل الملا والمطروشي لإدارة مهام مختلفة في محطة الفضاء الدولية والبقاء فيها لفترات طويلة والتدرب على مهمات السير الفضائي خارجها والتدرب على التعامل مع عدد من أنظمتها الرئيسية وسبل التحكم بالروبوتات والتدرب على الطيران على متن طائرات T-38.

كما تم إدراج رواد الفضاء في برنامج للتدريب الداخلي لدى المركز بدولة الإمارات بما في ذلك السباحة والغوص وتمارين البقاء على قيد الحياة وتحسين القدرة على التحمل ودروس في الطيران وأخرى لتعلم اللغة الروسية قبل التوجه إلى هيوستن.

يذكر أن برنامج الإمارات لرواد الفضاء يعد أحد مشاريع البرنامج الوطني للفضاء ويحظى بتمويل مباشر من صندوق تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات التابع للهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والذي يهدف إلى دعم جهود البحث والتطوير في قطاع الاتصالات في الدولة وإثراء ودعم وتطوير الخدمات التقنية وتعزيز اندماج الدولة في الاقتصاد العالمي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز