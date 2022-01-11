محمد بن راشد: العطاء قيمة مترسخة في وجدان أبناء الإمارات

المصدر: البيان

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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن العطاء والبذل والتفاني في خدمة الوطن، قيم سامية ترسخت في وجدان أبناء الإمارات ولا تلبث أن تتضح في إسهاماتهم التي تعكس عمق انتمائهم للوطن وحرصهم على المشاركة في تحقيق صالح كل من يعيش على أرضه.

جاء ذلك خلال تكريم سموه للفائزين بـ "جائزة دبي التقديرية لخدمة المجتمع" بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ومعالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس أمناء الجائزة، اليوم (الثلاثاء) في مقر إكسبو 2020 دبي.

وثمّن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم جهود وإسهامات كل من شملهم التكريم في هذه الجائزة، معتبراً إياهم نماذج ملهمة في الانتماء والبذل في سبيل خدمة المجتمع والمشاركة في تلبية متطلبات أفراده، وتقديم ما من شأنه الإسهام في تحقيق رفعة المجتمع وتقدمه، بما للعطاء من أثر إيجابي كبير في ترسيخ دعائم اللحمة المجتمعية وتأكيد قيم التعاضد والتكافل لتمكين أفراد المجتمع ومنحهم الفرص المتكافئة للعبور إلى المستقبل المنشود.

وقد بدأت مراسم التكريم بكلمة ألقاها سعادة اللواء متقاعد محمد سعيد المري، الأمين العام لمجلس شرطة دبي الاستشاري لخدمة المجتمع، أكد خلالها أن تكريم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لكوكبة من رواد العمل الخيري والخدمي في إمارة دبي يعد بمثابة دفعة قوية للعمل المجتمعي، وحافز كبير على مزيد من العطاء والبذل باتباع خطى نماذج وطنية مخلصة تفانت في خدمة وطنها ومجتمعها.

سبعة مكرمين

وقد كرّم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ضمن فئة الأفراد بمنحهم "قلادة خدمة المجتمع"، كلاً من خلف الحبتور، والمرحوم سعيد بن أحمد بن ناصر آل لوتاه، وتسلّم القلادة نجله صالح سعيد لوتاه، وعبدالله بن أحمد الغرير، وتسلمها نجله عبدالعزيز الغرير، كما شمل التكريم ضمن فئة الأفراد: خلفان بن لاحج، بمنحه وسام خدمة المجتمع، وأحمد مختار أحمد البلوشي، بميدالية خدمة المجتمع.

وكرّم سموه بدرع خدمة المجتمع ضمن "فئة المؤسسات" كلاً من: شركة "إندكس" القابضة، وتسلّم الدرع د. عبدالسلام مدني، رئيس الشركة، وشركة "الأنصاري للصرافة"، وتسلّم درع التكريم محمد الأنصاري، رئيس مجلس إدارة الشركة.

حضر التكريم سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، وعدد من الوزراء ومدراء الدوائر الحكومية في دبي.

وقد أعرب معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، رئيس جائزة دبي التقديرية لخدمة المجتمع عن خالص الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لدعم سموه للجائزة وتشريف دورتها الحالية بتكريم الفائزين، بما لهذه اللفتة الكريمة من دلالات على حرص القيادة الرشيدة على الاحتفاء بجهود رموز إماراتية لم تدخر وسعاً في أن يكون لها دورها الملموس في خدمة المجتمع.

كما أشاد معاليه بإسهامات كل من شملهم التكريم اليوم، وكل من يتبع ذات النهج في البذل والعطاء، مؤكداً أنهم يقدمون القدوة والمثل للأجيال القادمة في كيفية الإسهام في رفعة المجتمع بمشاريع ومبادرات وبرامج وخدمات تطال العديد من القطاعات الحيوية مثل التعليم والرعاية الصحية والاجتماعية، بإنكار كامل للذات بعيداً عن أي تطلعات لتحقيق مكاسب شخصية.

يُذكر أن "جائزة دبي التقديرية لخدمة المجتمع" قد تأسست في العام 2013 بمرسوم صادر عن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وهي تهدف إلى تكريم الأفراد والشركات والمؤسسات الخاصة الذين يقدمون خدمات جليلة للمجتمع عبر برامج ومبادرات وأعمال تعود بالنفع على أفراده ضمن العديد من القطاعات الرئيسية، دون السعي لتحقيق ربح مادي من ورائها.

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