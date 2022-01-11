طقس الإمارات غداً.. صحو إلى غائم جزئياً

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، ورطباً ليلاً وصباح الخميس على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف خاصة غرباً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

و أوضح المركز -في بيانه اليومي - ان حركة الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية / 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س أحياناً.

و يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 08:28 والمد الثاني عند الساعة 22:21 و الجزر الأول عند الساعة 16:02 والجزر الثاني عند الساعة 02:20.

و في بحر عمان يكون الموج خفيفاً و يحدث المد الأول عند الساعة 19:39 والمد الثاني عند الساعة 05:34 والجزر الأول عند الساعة 12:32 والجزر الثاني عند الساعة 00:34.

و فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 24 16 85 30

دبي 25 16 80 35

الشارقة 25 13 80 30

عجمان 25 16 75 40

أم القيوين 25 13 75 30

رأس الخيمة 26 10 85 30

الفجيرة 24 16 75 45

العين 24 15 80 25

ليوا 25 11 90 30

الرويس 25 12 85 50

السلع 24 10 85 45

دلما 23 18 85 55

طنب الكبرى 24 19 65 40

طنب الصغرى 24 19 65 40

أبو موسى 24 19 65 40

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