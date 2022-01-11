عجمان .. جزاءات مخالفة الاجراءات الاحترازية تصل إلى خصم 3 أيام من الراتب الأساسي

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أوضحت دائرة الموارد البشرية في عجمان في تعميم إلى كافة الجهات الحكومية بشأن تحديث الإجراءات الاحترازية ضد جائحة كوفيد-19 "كورونا" في حكومة عجمان أنه يجوز للجهات الحكومية الاستئناس بجدول المخالفات والجزاءات الإسترشادي بشأن الموظفين غير الملتزمين بالإجراءات الاحترازية ضد جائحة كوفيد-19 ، حيث حدد التعميم أنواع المخالفات و الجزاءات المترتبة عليها في حال التكرار.

و تتضمن ثماني مخالفات ، وهي مخالفة عدم الالتزام بارتداء الكمامات الطبية في مقار العمل وفقاً للإجراءات الصحية المعمول بها، ومخالفة مصافحة الموظف للآخرين في العمل في ظل الاجراءات الاحترازية، ومخالفة تجمع عدد من الموظفين في مقر العمل دون تحقيق شروط التباعد الاجتماعي وفق الإرشادات من الجهات المختصة ، حيث يترتب على المخالفات السابقة ثلاث جزاءات، ففي المرة الأولى يكون انذاراً خطياً، و في حال التكرار في المرة الثانية الخصم يوماً واحداً من الراتب الأساسي، و يكون الجزاء في المرة الثالثة الخصم ثلاثة أيام من الراتب الأساسي.

أما مخالفة الحضور لمقر العمل في ظل وجود اشتباه في الإصابة بفيروس كوفيد - 19 أو في حال وجود عارض من أعراض كوفيد - 19، فيترتب عليه في المرة الأولى الخصم ثلاثة أيام من الراتب الأساسي، و في المرة الثانية الخصم خمسة أيام من الراتب الأساسي، و في المرة الثالثة الخصم عشرة أيام من الراتب الأساسي.

ويترتب على مخالفة عدم التزام المسؤول المباشر بالإشراف على التزام موظفيه أو المتعاملين بتنفيذ الإجراءات الاحترازية داخل مقر العمل، إنذاراً خطياً في المرة الأولى، والخصم يوماً واحداً من الراتب الأساسي في المرة الثانية، و المرة الثالثة الخصم ثلاثة أيام من الراتب الأساسي.

كما يتم الخصم يوماً واحداً من الراتب الأساسي في المرة الأولى، وخصم ثلاثة أيام في المرة الثانية، وخصم خمسة أيام من الراتب الأساسي في حال عدم إخطار الموظف لجهة العمل بمخالطته لشخص مصاب بفيروس بكوفيد -19 عند ثبوت المخالطة، و في حال عدم الالتزام بالمحافظة على المرور الأخضر في تطبيق الحصن وفق الاشتراطات المعمول بها في حكومة عجمان، و عدم التقيّد أثناء العمل بالتعاميم والأدلة الصادرة عن الجهات المختصة في الدولة أو الإمارة بشأن تنظيم الإجراءات الاحترازية بما يحد من انتشار الأوبئة.

و أكدت دائرة الموارد البشرية على جميع وحدات الموارد البشرية بالجهات الحكومية على ضرورة التنسيق معها بشأن تمكين موظفيها من الحصول على الفحوصات المجانية وفقاً للجداول المعتمدة لكل جهة حكومية بهذا الشأن.

و أشارت إلى استمرار العمل بكافة التعاميم الصادرة سابقاً عن دائرة الموارد البشرية بشأن العمل عن بعد بما لا يتعارض مع أحكام هذا التعميم ، مؤكدة استعدادها لتقديم الدعم الفني اللازم لتمكين وحدات الموارد البشرية في الجهات الحكومية من تطبيق الأحكام والقواعد والإجراءات الواردة في هذا التعميم.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز