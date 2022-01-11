حاكم الشارقة يهنئ سلطان عمان بذكرى توليه مقاليد الحكم

المصدر: وام

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بعث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، برقية تهنئة إلى صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة، وذلك بمناسبة ذكرى توليه مقاليد الحكم.

كما بعث سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد و نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، برقيات تهنئة مماثلة إلى صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق.

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