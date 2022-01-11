حاكم رأس الخيمة يهنئ سلطان عُمان بذكرى توليه مقاليد الحكم

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

بعث صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة برقية تهنئة إلى أخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان الشقيقة وذلك بمناسبة ذكرى توليه مقاليد الحكم.

وأعرب سموه عن خالص تهانيه وصادق تمنياته بدوام الصحة والعافية لجلالة السلطان هيثم بن طارق، قائد مسيرة النهضة المتجددة في السلطنة، ولشعب عُمان بالمزيد من الرفعة والرخاء والازدهار تحت قيادته الحكيمة ورؤيته الطموحة.

كما بعث سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة ، برقية تهنئة مماثلة إلى صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز