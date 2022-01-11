حاكم عجمان يهنئ سلطان عمان بذكرى توليه مقاليد الحكم

المصدر: وام

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بعث صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان برقية تهنئة إلى أخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد سلطان عمان الشقيقة وذلك بمناسبة ذكرى توليه مقاليد الحكم.

وأعرب سموه عن تمنياته لصاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بدوام التوفيق والسداد لمواصلة مسيرة الإنجازات وللشعب العماني الشقيق دوام الرخاء والازدهار في ظل قيادته الرشيدة.

كما بعث سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان وسمو الشيخ ناصر بن راشد النعيمي نائب حاكم عجمان برقيتي تهنئة مماثلتين إلى صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد.

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